Администрация Байдена оспаривает решение о неприкосновенности семьи Саклер

В понедельник, 4 декабря, Верховный суд США заслушал аргументы сторон по апелляции администрации президента государства Джо Байдена на решение суда низшей инстанции, поддержавшего сделку с компанией Purdue Pharma – производителем опиоидного препарата OxyContin. Ее владельцев – семью Саклер – обвиняют в способствовании опиоидному кризису.

Согласно условиям сделки, владельцы Purdue получат неприкосновенность в обмен на выплату до $6 млрд для урегулирования тысяч исков, поданных штатами, больницами, опиоидозависимыми людьми и другими лицами, которые утверждают, что маркетинговая кампания вокруг сильнодействующего обезболивающего препарата OxyContin ввела их в заблуждение.

По данным американских СМИ, претензия заключается в том, что юридическая защита обычно предоставляется при личном банкротстве. Некоторые судьи скептически отнеслись к позиции администрации Байдена, отметив, что «суды по делам о банкротстве уже 30 лет одобряют подобные планы».

За пределами суда около 50 человек протестовали против урегулирования, включая членов семей жертв опиоидов. «Саклеры лгут, люди умирают», – скандировали некоторые демонстранты.

В августе 2023 года судьи приостановили процедуру банкротства компании Purdue и ее филиалов, согласившись рассмотреть апелляцию администрации на решение 2-го апелляционного округа США, поддержавшее соглашение. Тогда суд пришел к выводу, что федеральный закон о банкротстве допускает правовую защиту для небанкротов, таких как Саклеры, в чрезвычайных обстоятельствах. Он постановил, что судебные иски против Purdue неразрывно связаны с исками против ее владельцев и что разрешение продолжать судебные иски против Саклеров подорвет усилия Purdue по достижению соглашения о банкротстве.

gxpnews