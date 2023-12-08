В Новосибирске запустили производство реагентов для мРНК-вакцин

ГК «Биосан» и биотехнологическая компания «Биолабмикс» запустили в Новосибирске промышленное производство компонентов, необходимых для создания мРНК-вакцин от вирусных, бактериальных инфекций и онкологических заболеваний. По словам заместителя директора ГК «Биосан» Владимира Рихтера, это первое подобное производство в России.

Из компонентов, которые будет выпускать предприятие, можно собрать любую мРНК. В запуске проекта партнерам помог опыт производства реагентов для молекулярной биологии, генной инженерии, биохимии и фундаментальной медицины, которые ранее закупались Россией за рубежом.

«Реагенты для молекулярной биологии, биохимии и диагностики закупали за рубежом. Нам удалось организовать производство некоторых из этих компонентов, которые сейчас фактически не закупаются. Кроме того, мы производим целый спектр наборов для ПЦР, и здесь нам существенно удалось потеснить импортных конкурентов. Можно говорить о том, что в России достигнута импортонезависимость по этим реагентам», – заявил Рихтер.

Основные потребители продукции ГК «Биосан» – институты Российской академии наук, Минздрава, ФМБА России, Роспотребнадзора, а также институты развития, такие как «Сириус», «Сколково» и Физтех.

Ранее сообщалось о планах Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН по разработке мРНК-вакцины против рака. По словам заведующего лабораторий геномного редактирования института Григория Степанова, изучив клетки опухоли и выявив так называемые неоантигены, можно с помощью методов биоинформатики подобрать такую мРНК, которая запустит иммунный ответ в клетках конкретного пациента.

gxpnews