Рейтинг фармкомпаний со значительным снижением продаж в аптеках

Доля рынка по объему продаж лекарств в аптеках уменьшилась у 26 компаний, входящих в ТОР100. Первая десятка компаний с максимальным снижением продаж в январе—сентябре 2023 года занимала около 7% объема в рублях, в январе—сентябре прошлого года на них приходилось более 9%. «ФВ» изучил показатели 100 лидирующих компаний, которые занимают почти 90% рынка в стоимостном выражении.
За девять месяцев 2023 года аптеки продали 3,7 млрд упак. лекарственных препаратов на сумму 1 трлн руб. Динамика рынка в деньгах составила 5,8%, натуральное потребление выросло на 0,6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В этот период на аптечном рынке присутствовали лекарства производства 631 корпорации.
У каких компаний снизились продажи
Больше остальных среди анализируемых корпораций* сократились продажи у компании Novo Nordisk. По отношению к январю—сентябрю 2022 года продажи препаратов датского производителя снизились на 52,9% — с 5,8 млрд руб. до 2,7 млрд руб. Если в прошлом году в указанный период компания занимала 40-ю строчку в рейтинге корпораций, то в текущем году спустилась на 85-е место. Это связано с прекращением поставок в Россию лидирующего в аптечном портфеле компании бренда «Оземпик» (семаглутид), об этом компания заявила в ноябре 2022 года.
Поставки «Оземпика» продолжатся как минимум до декабря 2023 года, сообщали в пресс-службе Росздравнадзора. В 2023 году было выдано два разрешения на ввод препарата в гражданский оборот, последнее — в апреле. По итогам девяти месяцев прошлого года «Оземпик» (раствор для подкожного введения) занимал в розничном портфеле компании долю 31,9% в рублях. В такой же период 2023 года — всего 4%. Теперь первенство среди препаратов компании у другого противодиабетического препарата — «Ребелсаса». Это тот же семаглутид только в таблетированной форме.
Novo Nordisk также уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Ребелсаса» с 2024 года, поэтому через год доля компании на розничном рынке может снова уменьшиться. Также у Novo Nordisk значительно сократилась доля продаж раствора для подкожного введения «Саксенда» (лираглутид) — с 28,8% в портфеле компании в январе—сентябре 2022 года до 17,5% за такой же период 2023 года. Лекарство показано для применения у взрослых и подростков с 12 лет для коррекции массы тела при ожирении. В текущем году некоторые отечественные компании зарегистрировали свои дженерики препаратов семаглутид и лираглутид.
Вторая по снижению продаж — российская компания «Фирн М» (-47,7%). Среди препаратов компании доминирует «Гриппферон», он по итогам девяти месяцев занимал в портфеле компании в 2022 году более 87% стоимостных продаж, в такой же период текущего года — 73,7%.
У швейцарской компании Swixx BioPharma, которая поставляет в Россию лекарства ушедших западных фармпроизводителей, также смена лидирующего бренда. Swixx BioPharma распродавала остатки препарата для лечения эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), который производитель — Eli Lilly — решил больше не выводить на российский рынок.
В январе—сентябре прошлого года доля препарата была 30,9% продаж в портфеле Swixx BioPharma, в аналогичный период 2023 года всего 7,9%. Долю ушедшего лекарства заняли отечественные дженерики тадалафила. Теперь среди препаратов Swixx BioPharma на первом месте торговая марка «Донормил» (доксиламин) — 28,9% от продаж остальных препаратов. Бренд «Донормил» ранее представляла в России компания BMS, которая также продала российский бизнес Swixx BioPharma. У данного снотворного средства на рынке также присутствуют дженерики других производителей, однако Swixx BioPharma пока лидирует среди них.
Лидирующие бренды в рейтинге также поменялись у компаний «Отисифарм», GSK и Viatris. Сокращение продаж противовирусного средства «Арбидол» на 62,9% способствовало уменьшению доли компании на аптечном рынке с 4 до 3%. «Арбидол» уступил первое место «Пенталгину» (доля в портфеле компании 19,7%). У компании Viatris один из главных препаратов — «Виагра» (силденафил) потерял 68% продаж — его доля в ассортименте компании снизилась с 13,8 до 4,8%.
|ТОР10 корпораций* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
|Корпорация
|Объем продаж, млрд руб.
|Снижение продаж, %
|Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %)
|Рейтинг
|январь—сентябрь 2022 года
|январь—сентябрь 2023 года
|январь—сентябрь 2022 года
|январь—сентябрь 2023 года
|1
|Novo Nordisk
|5,8
|2,7
|-52,9
|Оземпик (31,9)
|Ребелсас (45,3)
|2
|Фирн М
|4,6
|2,4
|-47,7
|Гриппферон (87,4)
|Гриппферон (73,7)
|3
|Swixx BioPharma
|4,4
|3,0
|-33,0
|Сиалис (30,9)
|Донормил (28,9)
|4
|Отисифарм
|39,8
|32,9
|-17,3
|Арбидол (32,1)
|Пенталгин (19,7)
|5
|Sopharma
|3,8
|3,3
|-14,0
|Карсил (32)
|Карсил (34,7)
|6
|ИНФАМЕД К
|5,0
|4,3
|-12,6
|Мирамистин (91,6)
|Мирамистин (87,2)
|7
|Organon
|8,4
|7,4
|-12,1
|Назонекс (28,3)
|Назонекс (30)
|8
|Grindeks
|3,5
|3,1
|-10,5
|Милдронат (72)
|Милдронат (72,5)
|9
|GSK
|7,0
|6,4
|-8,0
|Дуодарт (12,6)
|Авамис (15,6)
|10
|Viatris
|8,3
|7,7
|-7,6
|Виагра (13,8)
|Дона (13,7)
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В первую тройку лекарств, у которых продажи в аптеках упали, вошли противовирусное средство «Арбидол», «Прадакса» для антитромботической терапии и антибиотик «Амоксиклав». Максимальное снижение у «Арбидола» (-62,9%). Все эти препараты применялись для лечения коронавируса в пик пандемии и нарастили долю на рынке, теперь их продажи вернулись к прежнему уровню. Бренд «Амоксиклав» к тому же периодически попадал в список дефицитных лекарств.
|ТОР10 брендов* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
|Бренд
|Объем продаж, млрд руб.
|Снижение продаж, %
|Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, %
|Рейтинг
|январь—сентябрь 2022 года
|январь—сентябрь 2023 года
|январь—сентябрь 2022 года
|январь—сентябрь 2023 года
|1
|Арбидол
|12,8
|4,7
|-62,9
|1,3
|0,5
|2
|Прадакса
|2,4
|1,9
|-21,9
|0,3
|0,2
|3
|Амоксиклав
|2,6
|2,2
|-16,8
|0,3
|0,2
|4
|Ингавирин
|6,2
|5,2
|-16,8
|0,6
|0,5
|5
|Мирамистин
|4,5
|3,8
|-16,7
|0,5
|0,4
|6
|Тантум
|2,5
|2,2
|-14,0
|0,3
|0,2
|7
|Вольтарен
|3,1
|2,8
|-10,2
|0,3
|0,3
|8
|Лориста
|4,1
|3,7
|-10,0
|0,4
|0,4
|9
|Милдронат
|2,5
|2,3
|-9,9
|0,3
|0,2
|10
|Цитрамон п
|2,5
|2,2
|-9,8
|0,3
|0,2
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Какие компании выросли
Среди корпораций, которые отличились ростом продаж, в основном производители дженериков. В тройку лидеров по приросту рынка в аптеках вошли компании «ЮжФарм» (рост продаж +89%), «Медисорб» (+54,1%) и Alkaloid (+50,4%). Для компании «ЮжФарм» основным драйвером роста стало сосудосуживающее назальное средство «Морелор ксило» (ксилометазолин) — доля среди препаратов компании составляет 17,3%. Продажи препарата выросли более чем в три раза в деньгах с января—сентября прошлого года.
У компании «Медисорб» большое количество брендированных дженериков, которые стали заметно популярнее за последний год. К примеру, продажи препаратов «Цитрамон п медисорб» и «Аторвастатин медисорб» увеличились в два с лишним раза в рублях.
Хорошие показатели роста также у антибиотика «Панцеф» (цефиксим) производства Alkaloid. В январе—сентябре 2023 года у «Панцефа» рекордная доля в ассортименте компании — 76,3%. По итогам девяти месяцев 2022 года «Панцеф» впервые опередил цефиксим производства Astellas под наименованием «Супракс». В прошлом году сообщалось о дефиците некоторых антибактериальных лекарств, врачи были вынуждены переориентироваться на имеющиеся в аптеках препараты. Скорее всего в этот момент и произошла смена лидирующих брендов среди антибиотиков.
|ТОР10 корпораций* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
|Корпорация
|Объем продаж, млрд руб.
|Рост продаж, %
|Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %)
|Рейтинг
|январь—сентябрь 2022 года
|январь—сентябрь 2023 года
|январь—сентябрь 2022 года
|январь—сентябрь 2023 года
|1
|ЮжФарм
|1,1
|2,2
|89,0
|Морелор ксило (10,2)
|Морелор ксило (17,3)
|2
|Медисорб
|1,5
|2,3
|54,1
|Цитрамон п медисорб (10,8)
|Цитрамон п медисорб (18,7)
|3
|Alkaloid
|2,0
|2,9
|50,4
|Панцеф (70,5)
|Панцеф (76,3)
|4
|Фармасинтез
|1,4
|2,1
|48,5
|Номидес (66,9)
|Номидес (54,6)
|5
|Vifor Pharma
|1,3
|2,0
|47,8
|Феринжект (50,2)
|Феринжект (48,8)
|6
|Bright way Group
|3,0
|4,4
|45,4
|Ибупрофен велфарм (11,6)
|Ибупрофен велфарм (11,4)
|7
|Пранафарм
|2,5
|3,6
|43,8
|Лозартан (18,8)
|Лозартан (13,6)
|8
|Эвалар
|2,2
|3,1
|41,8
|Гинкоум (18,6)
|Нефростен (14,6)
|9
|АВВА
|2,0
|2,9
|41,0
|Экофурил (20,4)
|Экофурил (23,6)
|10
|Rompharm Company
|4,6
|6,2
|36,4
|Дорзопт (28,4%)
|Дорзопт (21,5%)
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Лидером среди быстрорастущих брендов по итогам девяти месяцев 2023 года выступает «Юперио» (валсартан + сакубитрил) производства Novartis (рост продаж +70,9% в рублях). Применяют препарат для лечения хронической сердечной недостаточности. Лекарство выпускается в Санкт-Петербурге на заводе «Новартис Нева».
Бренд «Форсига» (дапаглифлозин) от AstraZeneca на втором месте по приросту в аптеках (+69%). «Форсига» применяется для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. В последние два года в российском Госреестре зарегистрировано девять препаратов с МНН дапаглифлозин отечественного и зарубежного происхождения. Однако на рынок пока не вышел ни один из них, так как препарат защищен патентами компании AstraZeneca. Патентная защита препарата должна была закончиться в 2023 году, но была продлена до 2028 года.
|ТОР10 брендов* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
|Бренд
|Объем продаж, млрд руб.
|Рост продаж, %
|Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, %
|Рейтинг
|январь—сентябрь 2022 года
|январь—сентябрь 2023 года
|январь—сентябрь 2022 года
|январь—сентябрь 2023 года
|1
|Юперио
|1,2
|2,1
|70,9
|0,1
|0,2
|2
|Форсига
|2,1
|3,5
|69,0
|0,2
|0,3
|3
|Панцеф
|1,4
|2,2
|62,7
|0,1
|0,2
|4
|Сорбифер дурулес
|1,5
|2,2
|49,1
|0,2
|0,2
|5
|Ангидак
|1,4
|1,9
|36,5
|0,1
|0,2
|6
|Трипликсам
|2,0
|2,7
|35,0
|0,2
|0,3
|7
|Ксефокам
|1,5
|2,0
|34,6
|0,2
|0,2
|8
|Нимесулид
|1,4
|1,9
|32,2
|0,1
|0,2
|9
|Бисопролол-вертекс
|1,4
|1,9
|31,8
|0,1
|0,2
|10
|Редуксин
|1,8
|2,3
|31,6
|0,2
|0,2
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
* Выборка: ТОР100 брендов по объему аптечных продаж в стоимостном выражении.
Фото: Freepik
Вероника Догузова
pharmvestnik