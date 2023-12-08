«Петровакс» будет поставлять онкопрепарат китайской Jiangsu Hengrui

«Петровакс» заключил договор с китайской Jiangsu Hengrui на поставку онкопрепарата камрелизумаб. Предполагается, что лекарственное средство будет зарегистрировано в 2024 году с последующей поэтапной локализацией до стадии субстанции.

«Петровакс» заключил лицензионный договор с китайской компанией Jiangsu Hengrui на ряд препаратов-аналогов. Ключевой из них — онкопрепарат камрелизумаб, блокирующий белок PD-1. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

В компании добавили, что уже проведено 33 клинических исследования по всему миру, включая Россию, Европу, США, Южную Корею. Камрелизумаб зарегистрирован в Китае, где пролечено более 300 тыс. пациентов, досье на его регистрацию рассматривает европейский регулятор.