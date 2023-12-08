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Минздрав изменил порядок аттестации уполномоченных производителей препаратов и БМКП

Порядок аттестации уполномоченных производителей препаратов и БМКП изменен. Полномочия  департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств переданы Минздраву.

Минздрав внес изменения в порядок аттестации уполномоченных производителей лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Такой приказ № 571н от  25.10.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, у департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава исключили ряд полномочий, передав их непосредственно в министерство. Так, департамент перестанет быть ответственным за формирование аттестационной комиссии. Ответственный секретарь комиссии теперь будет назначаться из числа представителей Минздрава, а не департамента.
Фото: katemangostar/Freepik

Артем Косенок
pharmvestnik

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7 декабря, 2023 | Просмотров: 127