Госдума отклонила предложение об увеличении штрафов для спекулянтов на рынке лекарств Препарат от рассеянного склероза Merck не смог показать эффективность в ходе исследований » Минздрав изменил порядок аттестации уполномоченных производителей препаратов и БМКП Порядок аттестации уполномоченных производителей препаратов и БМКП изменен. Полномочия департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств переданы Минздраву. Минздрав внес изменения в порядок аттестации уполномоченных производителей лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Такой приказ № 571н от 25.10.2023 опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, у департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава исключили ряд полномочий, передав их непосредственно в министерство. Так, департамент перестанет быть ответственным за формирование аттестационной комиссии. Ответственный секретарь комиссии теперь будет назначаться из числа представителей Минздрава, а не департамента.

Фото: katemangostar/Freepik Артем Косенок

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