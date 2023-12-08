Госдума отклонила предложение об увеличении штрафов для спекулянтов на рынке лекарств

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось увеличить штрафы за спекуляции на лекарственном рынке. Комитет ГД по госстроительству и законодательству решил, что данная норма будет избыточной.

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось внести изменения в ст.14.4.2 КоАП в части увеличения штрафов за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств, передает корреспондент «ФВ». После введения в марте 2022 года в отношении России различных санкций на отечественном рынке лекарственных препаратов возник риск прекращения/сокращения поставок ЛС из недружественных государств, говорится в пояснительной записке к законопроекту, который представил в Госдуме депутат Александр Аксёненко.

Инициатива была направлена против «черного» рынка лекарств и спекулянтов (перекупщиков), занимающихся скупкой больших объемов препаратов для продажи их по завышенным ценам, в том числе в интернете, сказал один из авторов законопроекта. По его мнению, такие действия перекупщиков создают искусственный и необоснованный ажиотаж среди населения. Он привел в пример ситуацию в марте 2022 года с препаратами «Эутирокс» и «L-Тироксин». Эти лекарства пропали из аптек, но появились в продаже у перекупщиков. На сайтах бесплатных объявлений их продавали в 10—20 раз дороже отпускной стоимости в аптеках. Та же история была с медицинскими препаратами иностранного производства от эпилепсии, диабета и онкологии.

Такие спекулятивные действия негативно сказываются на уровне жизни и здоровья граждан, особенно из социально уязвимых категорий. Однако размер административной ответственности за нарушение порядка реализации лекарственных средств ничтожно мал и несоразмерен возможной сверхприбыли перекупщиков. Предполагалось, что увеличение штрафов позволит существенно снизить риск недобросовестного поведения лиц и организаций.

Штрафы предлагалось увеличить кратно: с 1,5—3 тыс. до 25—50 тыс. руб. для граждан, с 5—10 тыс. до 80—150 тыс. руб. для должностных лиц, с 20—30 тыс. руб. до 300—500 тыс. руб. для юридических лиц.

Однако Комитет по государственному строительству и законодательству ГД рекомендовал отклонить предложенную норму как избыточную. Любые вещи, связанные со спекуляциями, регулируются Уголовным кодексом, резюмировал член комитета Олег Иванинский. Большинство депутатов с ним согласились.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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