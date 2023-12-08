Российские ветпроизводители готовы увеличить мощности в полтора раза

Российские компании, выпускающие ветеринарные препараты, заявили о готовности расширить производственные мощности на 40-60%, чтобы закрыть потребность рынка в такой продукции на фоне ухода ряда зарубежных производителей. Также в планах увеличение ассортимента товара на 10-15%, заявил исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации Тимур Чибиляев.

По его мнению, активность ветпроизводителей обеспечена в том числе Постановлением Правительства РФ № 353 от 12 марта 2022 года, которое позволяет в ускоренном режиме регистрировать отечественные препараты-аналоги.

«Насколько мы знаем, данные нормы должны быть продлены на следующий год, поэтому наши компании активно занимаются развитием своих портфелей. В планах увеличение ассортимента на 10-15%. Кроме того, российские производители планируют нарастить производственные мощности на 40-60%, что при необходимости закроет все потребности российского животноводства», – сообщил он в ходе XV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2023».

В частности, ГК «ВИК» намерена увеличить свой портфель на 16% и выпустить 40 новых препаратов, а также увеличить производственные площади на 9000 кв. м. ООО «НИТА-ФАРМ» планирует на 13% увеличить список выпускаемых лекарств с перспективой расширения площадей на 800 кв. м.

В свою очередь, ООО «Апиценна» увеличит портфель на 14% и откроет новый участок для производства в 2024 году. На 9% прирастет портфель Научно-внедренческого центра «Агроветзащита». А в планах компании «Ветбиохим» регистрация двух новых вакцин для свиней – против клостридиозов и против классической чумы свиней. В этом году компания запустила новую производственную площадку в Москве, а к 2026 году производственные мощности будут расширены еще в 2,5-3 раза.

gxpnews