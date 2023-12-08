Минпромторг сообщил о разработке плана развития медпромышленности до 2030 года

В Минпромторге намерены разработать план развития медицинской промышленности до 2030 года. В ведомстве также ожидают к концу 2023 года долю отечественной медтехники в 29%.

В России будет разработан План развития медицинской промышленности до 2030 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на совещании с Минобороны, Минздравом, ФМБА, ВЭБ.РФ, РАН, консорциумом «Медицинская техника» и участниками рынка.

Также в Минпромторге ожидают, что доля отечественной медицинской техники к концу 2023 года прогнозируется в размере 29%. Для наращивания такой доли и налаживания баланса между потребностью рынка и производством необходимой высокотехнологичной продукции в том числе необходим стратегический документ. Он позволит совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок, обеспечить создание централизованной системы заказа медизделий и техники, указать на приоритетную роль взаимодействия между экспертным сообществом и производителями в отношении оценки реального спроса сектора, сообщили в пресс-службе министерства.

Гендиректор консорциума «Медицинская техника» Кирилл Литвицкий также отметил, что в 2023 году наибольшую долю российских решений в общем объеме рынка получили приборы для диагностики и реабилитации, лабораторные приборы и хирургические инструменты.

В пресс-службе добавили, что объем рынка медизделий в России составил 381 млрд руб. по итогам I полугодия 2023 года. Общий размер госзакупок медизделий за этот период составил 320 млрд руб. при объеме рынка продукции медицинского назначения, по данным Росстата, более 600 млрд руб.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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