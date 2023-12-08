Введение акциза на фармсубстанцию этанола попросили отложить

«Опора России» просит отложить введение акциза на фармсубстанцию этанола. Организация предлагает ужесточить контроль за работой оптового звена, а также создать в СМДЛП механизмы, сигнализирующие о риске утечки этих лекарств из-под контроля. Минфин уже разработал законопроект о введении акциза на спирт. В случае его принятия изменения вступят в силу в апреле 2024 года.

Президент «Опоры России» Александр Калинин направил обращение зампреду правительства Дмитрию Григоренко с просьбой отложить рассмотрение вопроса о введении акцизов для фармацевтической субстанции этанола. Эта мера приведет к повышению стоимости препаратов, в том числе входящих в Перечень ЖНВЛП, предупреждают общественники. Вместо этого они предлагают ужесточить контроль за работой оптовых продавцов препаратов с МНН этанол и создать в системе МДЛП механизмы, позволяющие сигнализировать о риске утечки этих лекарств из оптового звена. Обращение-обоснование подготовлено Ассоциацией «СоюзФарма». Документ есть в распоряжении «ФВ».

Организация напоминает, что Минфин подготовил предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие распространение правил взимания акциза, применяемых в отношении этилового спирта для производства алкогольной продукции, на весь производимый этиловый спирт, включая фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанол).

Вместе с тем в отношении фармсубстанции этанола уже ужесточен контроль. Так, 1 сентября 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 4.08.2023 № 428-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Он ввел специальные требования к субъектам, осуществляющим оптовые продажи лекарственных препаратов с МНН этанол, а также ужесточил требования к маркировке таких препаратов в системе МДЛП. Дополнительно с 1 сентября 2023 года согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2023 № 468 ужесточается отчетность в системе МДЛП для лекарственных препаратов с МНН этанол.

«Распространение акциза на фармсубстанцию этанола приведет к росту значительного числа лекарственных препаратов, том числе входящих в Перечень ЖНВЛП и востребованных наименее защищенными слоями населения (например, «Корвалол», «Валосердин», «Зеленка»). Поэтому существенное увеличение стоимости этих лекарственных средств из-за вводимого акциза без создания работающей модели компенсации станет чувствительным для многих граждан, — сказано в обращении. — Увеличится и финансовая нагрузка на лечебные учреждения, что приведет к росту объемов финансирования государственных учреждений и к росту стоимости оказания медицинских услуг коммерческими организациями».

Кроме того, распространение акциза приведет к дискриминации российских производителей лекарств. Они станут плательщикам акциза, не взимаемого с иностранных производителей препаратов, а также с производителей из стран Евразийского экономического союза. «В перспективе могут снизиться темпы локализации производства и импортозамещения на территории Российской Федерации, у российских производителей появятся стимулы развивать производство на территории соседних государств», — говорится в письме.

Альтернативными мерами могут стать ужесточение контроля за деятельностью оптовых продавцов препаратов с МНН этанол (например, введение специального порядка лицензионных проверок). Кроме того, «Опора России» предлагает создать в системе МДЛП алгоритмы, позволяющие сигнализировать о риске утечки лекарственного препарата с МНН этанол из оптового звена (например, по такому параметру как «хранение на складе дольше определенного срока»). Еще одной мерой борьбы с рынком нелегального алкоголя могут быть выездные контрольные проверки оптовиков.

Минпромторг также считает введение акциза на спирт и фармсубстанцию этанола «преждевременным». Свою позицию министерство оценивает с точки зрения возможных последствий для лекарственных препаратов, писал «ФВ». Аналогичного мнения придерживается и председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин. Он отметил, что № 428-ФЗ вводит все необходимые механизмы, которые могут позволить контролировать оборот спиртосодержащей продукции.

При этом зампред Комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов считает введение акциза неизбежным. Он предложил проработать механизмы, которые позволят избежать рисков для рынка лекарственных препаратов.

Фото: kittisak123rf/ru.123rf.com

Ольга Коберник

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