Аптечная сеть CVS внедрит новую систему ценообразования лекарств

CVS Health объявила о внедрении новой формулы подсчета цен на препараты, отпускаемые по рецепту. Благодаря новому подходу система ценообразования должна стать более транспарентной и понятной для потребителей.

Крупнейшая американская аптечная сеть CVS Health изменит систему ценообразования на рецептурные лекарственные средства. В рамках преобразований будет внедрена модель CostVantage, которая повысит прозрачность и упростит подсчеты затрат. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что действующая система установки аптечных цен использует запутанную формулу. Это приводит к расхождению цен на лекарственные средства, из-за чего отдельные препараты могут приносить аптеке весомую прибыль, другие же ей приходится продавать себе в убыток. Кроме того, компаниям (работодатели в США обязаны компенсировать затраты своих работников на препараты) и медицинским страховым программам приходится покрывать расходы на лекарственные средства по ценам выше оптовых.