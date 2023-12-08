«ХимРар» будет поставлять сунитиниб в Мексику

Группа компаний «ХимРар» договорилась с мексиканским фармдистрибьютором о регистрации в Мексике и последующих поставках в страну российских препаратов для лечения онкологических заболеваний. В частности, речь идет о препарате «Сунитиниб-ХимРар» с одноименным действующим веществом, который относится к классу ингибиторов протеинкиназ и применяется для лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей, метастатического почечно-клеточного рака и метастатических или нерезектабельных опухолей поджелудочной железы.

Как только департамент Минздрава Мексики, который отвечает за регистрацию изделий медицинского назначения и постмаркетинговый надзор, одобрит разработанный в российской компании препарат, «ХимРар» начнет его поставки в страну. «Мы рассчитываем на то, что данный договор станет началом долгосрочного сотрудничества и по другим социально значимым препаратам», – заявила член совета директоров ГК «ХимРар» Ирина Тырнова.

Сунитиниб способен подавлять активность особой группы белков, участвующих в процессе роста и распространения раковых клеток, что значительно увеличивает процент выживаемости пациентов. В России препарат одобрен с июля 2023 года. Напомним: патент оригинального препарата с МНН сунитиниб от Pfizer закончился в августе 2022 года. Помимо дженерика от ГК «ХимРар», на рынке присутствует, в частности, «Валеотиниб» от «Фармасинтеза».

gxpnews