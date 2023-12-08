AbbVie купит разработчика ЛП от шизофрении Cerevel за $8,7 млрд

Американская AbbVie приобретет разработчика лекарств Cerevel Therapeutics, заплатив за это $8,7 млрд. Основной интерес покупателя — укрепление потенциала в области лечения нейробиологических заболеваний. Экспериментальный препарат Cerevel эмраклидин проходит испытания в качестве средства для лечения шизофрении. Об этом сообщается на сайте компании.

Это уже вторая крупная сделка AbbVie за неделю, состоявшаяся через несколько дней после того, как компания решила купить разработчика лекарств от рака ImmunoGen за $10,1 млрд. Вероятно, стремление компании совершать крупные ставки на новые перспективные препараты связано с усиливающейся конкуренцией вокруг ее популярного препарата от артрита Humira, который некогда был самым продаваемым лекарством в мире.

Как пишет Reuters, продажи Humira, которые в 2022 году превысили $21 млрд, в следующем году составят менее $9 млрд из-за выхода дженериков. Помимо этого, продажи блокбастера AbbVie от лейкемии Imbruvica упали на 20% в третьем квартале 2023 года из-за конкуренции с препаратами Brukinsa от BeiGene и Calquence от AstraZenecа. Imbruvica также входит в число десяти препаратов, которые станут предметом первых в истории США переговоров о регулировке цен.

Компания Cerevel, расположенная в Кембридже (штат Массачусетс), была основана в 2018 году, когда Pfizer выделила свое подразделение по разработке лекарств для борьбы с заболеваниями центральной нервной системы в отдельную компанию. Акции Cerevel на фоне информации о сделке выросли на 15,5%.

gxpnews