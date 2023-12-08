Минздрав РФ одобрил ЛП «Генериума» от возрастной макулярной дегенерации сетчатки

Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение «Генериуму» на препарат «Лаксолан» (ранибизумаб), который является биоаналогом «Луцентиса» от швейцарской Novartis. Препарат предназначен для лечения возрастной макулярной дегенерации и некоторых других заболеваний сетчатки, которые являются частой причиной потери зрения. Об этом рассказали в пресс-службе «Генериума».
Возрастная макулярная дегенерация – хроническое прогрессирующее многофакторное заболевание, которое является основной причиной потери центрального зрения и инвалидности по зрению среди пожилых людей. Существуют две формы возрастной макулярной дегенерации: влажная (наиболее опасная) и сухая.
Влажный тип поражения макулы быстро прогрессирует и сопровождается стремительной потерей зрения из-за аномального формирования сосудов под сетчаткой в области макулы. Новые сосуды обладают повышенной ломкостью и проницаемостью, что приводит к кровоизлияниям с развитием отека макулы и повреждению сетчатки. Лечение подразумевает предотвращение роста патологических сосудов в области сетчатки и профилактику осложнений.
«Появление биоаналога ранибизумаба на российском рынке позволит увеличить доступность дорогостоящей терапии для пациентов», – заявил генеральный директор АО «Генериум» Даниил Талянский. В РФ насчитывается более 320 тысяч «профильных» больных, а во всем мире, по данным на 2020 год, – 196 млн.
Ранибизумаб используется в мировой медицине уже более 15 лет. В настоящее время его применение одобрено в 85 странах для лечения влажной формы ВМД, диабетической ретинопатии и других заболеваний сетчатки.
Летом 2023 года Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендовала применять ранибизумаб для профилактики слепоты у недоношенных детей, вызванной поражением кровеносных сосудов сетчатки. Ожидается, что препарат, который вводится непосредственно в глаз с помощью инъекции, не вызывая рубцов, станет заменой лазерной терапии, которая в настоящее время является стандартом лечения этого состояния.