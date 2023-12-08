В Африке остановлено длившееся 3 года исследование вакцины от ВИЧ

Масштабное исследование вакцины против ВИЧ PrEPVacc, начатое в Африке в 2020 году, остановлено досрочно, хотя должно было завершиться в 2024 году. Причина кроется в неэффективности препарата. Об этом руководители проекта заявили на Международной конференции по СПИД и ЗППП, которая проходит на этой неделе в Зимбабве.

Шансов на то, что испытание продемонстрирует эффективность препарата в предотвращении заражения ВИЧ, практически нет, заявили ученые. «Мы продвинулись уже очень далеко в нашем пути профилактики ВИЧ, однако вынуждены открывать новые поколения подходов и технологий вакцин, чтобы идти дальше», — сказал главный исследователь PrEPVacc доктор Понтиано Калибу.

В испытании принимали участие 1513 человек в возрасте от 18 до 40 лет, при этом одна часть добровольцев получила вакцину, содержащую оболочечный белок ВИЧ gp120 (AIDSVAX) и также две ДНК-вакцины, вторая — вакцину CN54gp140 плюс две ДНК-вакцины, а третья группа — плацебо. Кроме этого, испытуемые ежедневно до 26-й недели принимали доконтактную профилактику ВИЧ (Truvada или Descovy). Именно в этот период иммунный ответ достигает своего пика.

Теперь ученые возлагают надежды, в частности, на генную терапию, которая использует метод редактирования генов CRISPR. Напомним, российские ученые также ведут поиск вакцины от ВИЧ. Так, в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи считают, что в решении этого вопроса может помочь мРНК-платформа.

gxpnews