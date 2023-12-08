«Герофарм» приобрел 49% в производителе препарата против ВИЧ

Производитель «Герофарм» приобрел 49% долей в группе АЗТ. Детали сделки не уточняются. В компании отмечают, что стороны будут выпускать социально-значимые препараты, в том числе орфанные.

Производитель «Герофарм» приобрел 49% долей в группе АЗТ, которая специализируется на разработке и выпуске фармсубстанций и лекарственных препаратов. Компания также производит применяемый при ВИЧ-инфекции «Никавир» (фосфазид). «Ведомости» со ссылкой на СПАРК пишут, что сделка прошла 5 декабря.

Ранее 60% АЗТ принадлежали Богдану Бровченко, а 40% — владельцу фармкомпании «Космофарм» Игорю Варламову. Варламов после сделки с «Герофармом» из капитала вышел, а Бровченко снизил свою долю до 51%. Связаться с ними изданию не удалось, в АЗТ на запрос не ответили.