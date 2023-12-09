FDA одобрило систему забора капиллярной крови от Becton Dickinson

Американский производитель медицинских приборов, инструментов и реагентов Becton Dickinson (Becton, Dickinson and Company) получил разрешение FDA на реализацию инновационной малоинвазивной системы забора капиллярной крови. Разрешение получено по процедуре 510(k) – это упрощенный путь регистрации медизделий, аналоги которых уже существуют на рынке. Об этом говорится на сайте компании.

Система BD MiniDraw позволяет получить результаты лабораторного качества для некоторых из наиболее часто заказываемых анализов крови. Процедура менее инвазивна, чем традиционный для таких анализов забор венозной крови. В компании уверены, что медизделие позволит расширить доступ к лабораторным услугам за счет возможности сдавать кровь в новых местах, включая розничные аптеки.

C помощью BD MiniDraw можно взять анализ крови на гемоглобин и гематокрит. Эти анализы являются одними из наиболее часто заказываемых лабораторных исследований и могут использоваться для диагностики и мониторинга различных хронических заболеваний – от гипертонии до высокого уровня холестерина. В будущем BD планирует расширить перечень анализов крови, которые можно проводить с помощью этого устройства.

BD – одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на медицинских технологиях, которая представлена практически во всех странах мира и сотрудничает с организациями по всему миру. Основана в 1897 году, а первый свой патент – на цельностеклянный шприц – получила уже в следующем.

gxpnews