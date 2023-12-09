Согласована цена на первый отечественный дженерик с МНН ривастигмин

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на препарат для лечения деменции «Ривастигмин Канон» от «Канонфарма продакшн». Это первый российский дженерик в рамках МНН ривастигмин.

Предельные отпускные цены снижены в среднем на 16%, для оплаты упаковки из 28 таблеток в дозировке 1,5 мг потребуется 477 рублей. Столько же таблеток референтного лекарства иностранного производства «Экселон» (Novartis) стоят 565 рублей. Кроме того, на рынке присутствует ривастигмин в форме раствора от польской Pliva Krakow.

Ривастигмин применяется при деменции альцгеймеровского типа (слабо или умеренно выраженная, при предполагаемой или диагностированной болезни Альцгеймера) и при слабо или умеренно выраженной деменции в сочетании с болезнью Паркинсона.

gxpnews