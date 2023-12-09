Росздравнадзор: ЖНВЛП в среднем стали дороже на 1%

Уровень розничных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) увеличился в РФ за 11 месяцев 2023 года на 3,8%, это ниже уровня инфляции. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

«По данным мониторинга цен на ЖНВЛП в аптечных и медицинских организациях, за 11 месяцев 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента повысился на 3.8%, что ниже уровня инфляции. Средний рост цен за месяц (0,4%) также значительно ниже месячной инфляции», — отметили в ведомстве.

В Росздравнадзоре добавили, что система госрегистрации цен на препараты «показывает свою эффективность по обеспечению контроля уровня цен и сохранения фактической доступности лекарств на рынке».

Ранее Росстат сообщал, что цены в октябре 2023 на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%

gxpnews