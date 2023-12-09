С 2018 года количество несетевых аптек снизилось на 25%

Так, в 2022 году независимых аптек было 12,2 тысячи, в 2021-м – 13,2 тысячи, в 2020-м – 14,1 тысячи. В 2019 году таких аптек насчитывалось 16,1 тысячи. Примерно столько же точек входит в крупные федеральные сети.

Число аптек, входящих в федеральные сети (охват более 20 регионов), за 5 лет, наоборот, выросло. Если в 2019 году их количество составляло 16,2 тысячи, то в 2023-м оно увеличилось до 29,9 тысячи. Количество аптек, входящих в межрегиональные сети (более 40 точек в пяти регионах), также увеличилось – с 6,1 тысячи до 10,3 тысячи.

Региональные (от 15 точек в небольших населенных пунктах) и небольшие локальные сети (от четырех точек) за 5 лет сократили число аптек на 13,9% и 10,5% соответственно. По данным DSM Group, на данный момент средневзвешенный оборот несетевой точки составляет 1,4 млн рублей в месяц, тогда как в аптеках, входящих в локальные и региональные сети, он достигает 1,6 млн рублей и 1,7 млн рублей. Средний же оборот аптек межрегиональных сетей составляет 2,5 млн рублей.

В октябре 2023 года Vademecum представил рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2023 года. Общая выручка первых десяти сетей за этот период превысила 413 млрд рублей, а на 1 июля 2023 года лидеры рынка насчитывали 27 175 аптечных учреждений.