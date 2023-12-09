Разработчик Celsus приобрел Botkin.AI

Компания «Медицинские скрининг системы», выступающая разработчиком сервиса поддержки принятия врачебных решений (СППВР) Celsus, приобрела 100% компании «Интеллоджик», провайдера решения для анализа снимков органов грудной клетки на основе технологий искусственного интеллекта Botkin.AI. Теперь «Интеллоджик» возглавил один из совладельцев оператора Celsus Артем Капнинский. Ранее компания принадлежала конгломерату инвесторов, одним из ключевых выступала «Т-Медика», близкая к группе «Ташир» Самвела Карапетяна.
Изменения в ЕГРЮЛ отражены 6 декабря 2023 года.
ООО «Медицинские скрининг системы», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в Калуге в 2018 году. Компанией владеют Игорь и Владимир Чернины (40% и 20% соответственно), Никита Николаев (13%), Артем Капнинский (10%) и Евгений Никитин (17%). Выручка компании в 2022 году составила 1,6 млн рублей, убыток – 2,8 млн рублей.
«Интеллоджик» получил стартовые инвестиции на разработку Botkin.AI в 2017 году в размере 11 млн рублей от фонда Primer Capital, затем в проект вложился владелец «Экспобанка» Игорь Ким. В мае 2019 года объем инвестиций, с учетом привлечения средств фондов Digital Evolution Ventures, RBV Capital и уже существующих инвесторов – Primer Capital и «ЭкспоКапитал», превысил 100 млн рублей. В конце 2020 года в капитал «Интеллоджик» вошла компания «Т-Медика», которая к 2023 году выступала ключевым владельцем актива. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Интеллоджик» в 2022 году составила 15,5 млн рублей, убыток – 139 млн рублей.
В ноябре 2020 года сервис Botkin.AI получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора и был допущен к обращению на рынке России. Разработка компании «Интеллоджик» стала вторым по счету медицинским программным обеспечением с применением ИИ, зарегистрированным в стране, и первым – по анализу снимков с использованием технологий ИИ.
Клиническую апробацию система проходила в ходе эксперимента по компьютерному зрению Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Компания интегрировала платформу Botkin.AI с московской Единой радиологической информационной системой (ЕРИС) и проводила анализ снимков для диагностики поражений легких при COVID-19. В августе 2022 года модули для определения признаков рака легкого успешно прошли тестирование в столичном эксперименте.
С августа 2021 по февраль 2022 года Botkin.AI участвовал в проекте Минздрава Тульской области по ретроспективному пересмотру снимков КТ грудной клетки, в ходе которого было проанализировано 3 215 исследований. Как сообщается в саммари проекта, в 686 случаях система обнаружила признаки новообразований, но только в 7% (52 случая) из них специалисты регионального онкоцентра направили пациентов на дообследование. В июне 2022 года «Интеллоджик» внедрила Botkin.AI в медцентры сети «Открытая клиника». Проект реализован при поддержке фонда «Сколково» по программе «Цифровые технологии», размер гранта составил 51,8 млн рублей.
Росздравнадзор в ноябре 2023 года приостановил обращение Botkin.AI. Причиной стало непредоставление регулятору обязательных отчетов пострегистрационного мониторинга безопасности и клинической эффективности. В ходе самостоятельного мониторинга Росздравнадзор обнаружил отклонения в результатах работы IT-решения относительно заявленных при государственной регистрации параметров. В результате 8 ноября ведомство издало приказ №7880 о приостановлении обращения медизделия, валидированного по классу потенциального риска 2б, с формулировкой «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан».
Фото: clincancerres.aacrjournals.org