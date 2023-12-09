Разработчик Celsus приобрел Botkin.AI

Изменения в ЕГРЮЛ отражены 6 декабря 2023 года.

ООО «Медицинские скрининг системы», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в Калуге в 2018 году. Компанией владеют Игорь и Владимир Чернины (40% и 20% соответственно), Никита Николаев (13%), Артем Капнинский (10%) и Евгений Никитин (17%). Выручка компании в 2022 году составила 1,6 млн рублей, убыток – 2,8 млн рублей.

«Интеллоджик» получил стартовые инвестиции на разработку Botkin.AI в 2017 году в размере 11 млн рублей от фонда Primer Capital, затем в проект вложился владелец «Экспобанка» Игорь Ким. В мае 2019 года объем инвестиций, с учетом привлечения средств фондов Digital Evolution Ventures, RBV Capital и уже существующих инвесторов – Primer Capital и «ЭкспоКапитал», превысил 100 млн рублей. В конце 2020 года в капитал «Интеллоджик» вошла компания «Т-Медика», которая к 2023 году выступала ключевым владельцем актива. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Интеллоджик» в 2022 году составила 15,5 млн рублей, убыток – 139 млн рублей.

В ноябре 2020 года сервис Botkin.AI получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора и был допущен к обращению на рынке России. Разработка компании «Интеллоджик» стала вторым по счету медицинским программным обеспечением с применением ИИ, зарегистрированным в стране, и первым – по анализу снимков с использованием технологий ИИ.

Клиническую апробацию система проходила в ходе эксперимента по компьютерному зрению Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Компания интегрировала платформу Botkin.AI с московской Единой радиологической информационной системой (ЕРИС) и проводила анализ снимков для диагностики поражений легких при COVID-19. В августе 2022 года модули для определения признаков рака легкого успешно прошли тестирование в столичном эксперименте.

С августа 2021 по февраль 2022 года Botkin.AI участвовал в проекте Минздрава Тульской области по ретроспективному пересмотру снимков КТ грудной клетки, в ходе которого было проанализировано 3 215 исследований. Как сообщается в саммари проекта, в 686 случаях система обнаружила признаки новообразований, но только в 7% (52 случая) из них специалисты регионального онкоцентра направили пациентов на дообследование. В июне 2022 года «Интеллоджик» внедрила Botkin.AI в медцентры сети «Открытая клиника». Проект реализован при поддержке фонда «Сколково» по программе «Цифровые технологии», размер гранта составил 51,8 млн рублей.

Росздравнадзор в ноябре 2023 года приостановил обращение Botkin.AI. Причиной стало непредоставление регулятору обязательных отчетов пострегистрационного мониторинга безопасности и клинической эффективности. В ходе самостоятельного мониторинга Росздравнадзор обнаружил отклонения в результатах работы IT-решения относительно заявленных при государственной регистрации параметров. В результате 8 ноября ведомство издало приказ №7880 о приостановлении обращения медизделия, валидированного по классу потенциального риска 2б, с формулировкой «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Фото: clincancerres.aacrjournals.org

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