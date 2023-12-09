Путин поручил увеличить объем производства отечественного лечебного питания

Поручение дано по итогам состоявшегося месяц назад совещания президента с членами правительства. На мероприятии руководитель «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил главе государства о низкой доступности специализированного питания для пациентов на химиолучевой терапии. «Решить проблему доступности этого специализированного питания без создания полноценной отечественной отрасли производства нам кажется невозможным», – пояснил Кузнецов.

Отвечая на критику Кузнецова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российскими производителями совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, Минздравом подготовлен план по производству и компонентов лечебного питания, и самого лечебного питания. Среди потенциальных компаний, которые в первую очередь займутся сегментом, – АО «БиоТех Росва» (выпуск аминокислот, витамины B2, B12), АО «Промбит» и «Глобокит» (аминокислоты), ЗАО «Инфаприм» (производство гидролизатов белка). «Сейчас Мантуров, когда по фармпрепаратам докладывал, говорил о том, что надо действовать по принципу «продукта на полку», а в данном случае нельзя действовать по принципу «зубы на полку». Если не хватает специального питания, тогда нужно решать этот вопрос», – прокомментировал тему президент.

В мае Правительство РФ увеличило размер субсидирования льготных инвестиционных кредитов для производителей специализированного лечебного питания для пациентов с орфанными и иными тяжелыми заболеваниями. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что только седьмая часть специализированного питания выпускается в России, и поручил расширить существующие мощности в данной отрасли.

Самая большая доля мирового рынка энтерального питания (поступающего в организм через зонд) в 30% по состоянию на 2021 год приходилась, исходя из исследования информационного агентства Milknews, на Северную Америку. Российский рынок специализированного питания в том же 2021 году на 97% состоял из импортных товаров. Собственное отечественное производство находилось на уровне 3%, по данным агентства.