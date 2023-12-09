Для проектов технологического суверенитета запустят новую кредитную программу

Правительство запускает новую кредитную программу для реализации проектов технологического суверенитета. Документ вводит понятие «технологический кредит» и утверждает правила предоставления поручительств по таким кредитам. Их размер составит 10–50% от суммы основного долга.

Правительство запускает новую кредитную программу для реализации проектов, способствующих достижению технологического суверенитета. Постановление № 2064 от 02.12.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Документ вводит понятие «технологический кредит» и утверждает правила предоставления поручительств по таким кредитам. Их размер составит от 10 до 50% от суммы основного долга. Поручительства будет предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ», их совокупный объем составит до 200 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства.

На поручительства по технологическим кредитам смогут претендовать инвесторы с проектами общей стоимостью от 1 млрд до 20 млрд руб. Доля собственных средств заемщика должна быть не менее 20%. Срок займа будет составлять от 3 до 15 лет.

В апреле правительство утвердило 13 приоритетных направлений по обеспечению технологического суверенитета. В перечень вошли фармацевтика, медицинская и химическая промышленность. Так, в сфере медицинской промышленности приоритетом признано создание кардиостимуляторов, протезов, хирургических инструментов, аппаратов ИВЛ и другой техники.

К приоритетным направлениям отнесены отрасли, где уровень локализации производства сейчас составляет менее 50%. Кроме того, туда включены отраслевые направления, которые являются критическими для обеспечения технологического суверенитета.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

pharmvestnik