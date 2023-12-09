Реформы Евросоюза выгоняют фармкомпании из Европы

Предложение ЕС по реформированию фармзаконодательства может ускорить спад инноваций в фармацевтике, заявляют эксперты. В борьбе с дефицитом лекарств чиновники Евросоюза рискуют потерять не только небольшие биотехнологические компании, которые уже покидают Европу, но и таких гигантов, как Novo Nordisk и Bayer.

Значительный пересмотр правил фармацевтической индустрии, предложенный Европейской комиссией в апреле, может привести к тому, что доля Европы в глобальных контрактах на исследования и разработки снизится с трети до 21% к 2040 году, что приведет к потере €2 млрд ($2,15 млрд) инвестиций в год, пишет Reuters.

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) заявляет, что Еврокомиссия не проводила оценку влияния новых правил на конкурентоспособность в фармотрасли, и, если новые правила будут приняты, они сильно ударят по малым и средним предприятиям. В EFPIA сообщили, что небольшие биотехнологические компании уже переместились из Европы в США и Китай.

«Любые изменения в нашей системе стимулирования в равной степени повлияют на базирующиеся в ЕС иностранные компании, которые поставляют сюда лекарства, и поставят компании ЕС в невыгодное положение», ‒ заявил представитель Комиссии ЕС.

Комиссия, в частности, предложила сократить срок действия патентов на новые лекарства, стремясь снизить стоимость препаратов для своих граждан за счет более быстрого перехода на дженерики. Увеличение доступности более дешевых лекарств может значительно сократить соответствующие расходы государств ‒ членов ЕС: в 2021 году экспорт лекарств составил €235 млрд ($252,13 млрд).

Ларс Фруэргаард Йоргенсен, генеральный директор Novo Nordisk, заявил, что сокращение срока действия патентов не позволит фармацевтической компании окупить инвестиции в разработку, а также затраты на маркетинг.

«Если вы отрежете один, два или три года эксклюзивности, вы отнимете пиковые продажи. Когда вы запускаете продукт, вы получаете отрицательный вклад в прибыль, потому что вы инвестируете в маркетинг, продажи… и на самом деле только в последние несколько лет вы окупаете инвестиции», ‒ сказал Йоргенсен.

Датская Novo Nordisk стала самой дорогой торгующейся компанией Европы, выпустив на рынок революционные препараты для снижения веса и лечения диабета: Wegovy и Ozempic. Йоргенсен добавил, что Novo Nordisk уже вложила значимые средства в свое присутствие в Бостоне.

«В будущем все начнут проводить испытания в США… В некоторых случаях они (лекарства) не будут разрабатываться в Европе», ‒ сказал Йоргенсен, добавив, что после одобрения препарата в США у компании сразу появляется крупный рынок сбыта. В Европе же, несмотря на то, что новые препараты утверждает Европейское агентство лекарственных средств, страны ‒ члены ЕС заключают индивидуальные сделки по ценам и объемам.

Ранее о том, что компания Bayer решила сосредоточиться на рынках США и Китая, заявлял глава отдела по производству лекарств компании Стефан Ольрих. По его словам, Европа становится «недружественной к инновациям», а европейские чиновники препятствуют тому, чтобы фармкомпании получали прибыль от своей деятельности.

gxpnews