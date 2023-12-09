В настоящее время менее 6% больных сахарным диабетом 2-го типа получают инновационную терапию

Сахарный диабет относится к категории социально значимых заболеваний как в России, так и во всем мире. На сегодня, по данным федерального регистра, в нашей стране на диспансерном учете состоят более 5 млн пациентов с сахарным диабетом, более 90% из них ‒ пациенты с сахарным диабетом 2-го типа.

Пациентов с сахарным диабетом 1-го типа значительно меньше, и их лекарственное обеспечение налажено. Сейчас главная проблема ‒ бурный рост числа больных с диабетом 2-го типа. Это опасное заболевание. Дело в том, что в 70-80% случаев оно приводит к возникновению сердечно-сосудистых осложнений, поражению почек и глаз, диабетической стопе.

Группа компаний «Р-Фарм» является одним из драйверов развития российского фармацевтического рынка и повышения доступности современных лекарственных препаратов. А в феврале 2020 года она стала еще и одним из инициаторов запуска федерального проекта по сахарному диабету.

Мы давно занимаемся вопросами повышения доступности инновационных лекарственных препаратов. Появление сахароснижающих препаратов, которые способны предупреждать прогрессирование заболевания сердца и почек и снижать смертность, стало для компании неким триггером. Сегодня 54% пациентов с сахарным диабетом 2-го типа нуждаются в лечении такими препаратами, однако на практике лишь 5-6% больных получают инновационную терапию.

Дело в том, что финансирование программы по борьбе с сахарным диабетом уменьшилось к 2020 году. В то же время актуальные клинические рекомендации уже требовали включения именно новых лекарств, которые обладают доказанным комплексным воздействием не только на сам сахарный диабет, но и на органы ‒ мишени заболевания. В феврале 2020 года на площадке «Деловой России» при участии эндокринологов, кардиологов, представителей бизнеса и Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России была актуализирована необходимость повышения доступности этих препаратов.

Почти сразу после этого грянула пандемия, которая заставила задуматься над улучшением доступности инновационных лекарств еще сильнее. Она показала, что в 30% случаев жертвами коронавируса становятся люди с сахарным диабетом и его осложнениями.

Это стало одной из причин создания федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом. Вместе с Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи и НМИЦ эндокринологии мы определили, какой должна быть программа по маршрутизации больных и какой объем средств необходимо заложить на обеспечение пациентов современными лекарствами. Предполагалось, что на эти цели будут выделяться достаточно большие средства ‒ около 100 млрд рублей в год. Эти деньги должны были пойти на то, чтобы обеспечить пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями современными лекарственными препаратами, обладающими кардиопротективным действием.

Однако в декабре 2022 года финансирование льготного лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями было исключено из паспорта федерального проекта. С такими изменениями паспорт был утвержден летом 2023 года. Общая стоимость программы была сокращена со 100 млрд рублей в год до 10 млрд рублей в год. Из них примерно половину ‒ 5,5 млрд в год ‒ предполагается направлять на закупку систем для непрерывного мониторинга глюкозы у детей от 0 до 17 лет. Это, безусловно, важно, но на закупку лекарственных препаратов, ради чего, собственно говоря, и инициировался этот проект, денег заложено не было.

Мы считаем, что включение в программу современных лекарственных препаратов нужно рассматривать не как дорогостоящую инвестицию, а, наоборот, как экономически обоснованную, сдерживающую затрату. Благодаря таким препаратам достигается необходимый клинический эффект: снижается количество госпитализаций из-за обострения сопутствующих заболеваний, уменьшается необходимость в диализе при поражениях почек, снижается частота поражений глаз.

Необходимо, чтобы на лекарственные препараты выделялись средства в достаточном объеме. Если оценивать по минимальной шкале, то для получения современных препаратов нужно около 10 млрд рублей в год. Наши расчеты, проведенные совместно с Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России, показывают, что в случае достаточного финансирования лекарственного обеспечения это позволит сократить смертность среди пациентов с диабетом на 18%. Это важный индикатор, который говорит не только о качестве оказания медицинской помощи. Снизятся и другие затраты на борьбу с болезнью: будет меньше госпитализаций, меньше интервенций, предусмотренных для лечения больных с осложнениями. По нашим оценкам, это позволит сэкономить до 3,5 млрд рублей.

До тех пор, пока финансирование обеспечения инновационными препаратами не достигнет ожидаемой цифры в 10 млрд рублей в год, оно должно составлять не менее 20% от общего финансирования федерального проекта, то есть не менее 2 млрд рублей в год, если исходить из согласованного бюджета.

Однако текущая версия паспорта федерального проекта перекладывает все бремя лекарственного обеспечения на субъекты Российской Федерации. Такие финансовые затраты не всегда посильны региональным бюджетам, поэтому пациенты с диабетом 2-го типа и высоким сердечно-сосудистым риском могут недополучать современные лекарственные препараты. Это, в свою очередь, может повлечь за собой различные осложнения, инвалидизацию и повышение смертности среди таких больных, то есть исполнение ключевых показателей эффективности проекта оказывается под угрозой срыва. Более того, сложившаяся ситуация затрудняет исполнение поручения президента России об увеличении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Чтобы защитить пациентов и успешно выполнить целевые показатели проекта по борьбе с сахарным диабетом, необходимо совместными усилиями провести большую работу по определению статей бюджета и альтернативных источников финансирования с целью выделения средств на закупку неинсулиновых сахароснижающих препаратов с доказанным кардиопротективным эффектом. В настоящее время этими вопросами занимается соответствующая рабочая группа, созданная летом 2023 года на площадке общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Достигнуть значительного сокращения смертности и повышения продолжительности жизни больных с диабетом можно за счет увеличения количества так называемых школ диабета. Именно в школах диабета у пациентов формируется приверженность к терапии и необходимости соблюдения диеты. Там людям помогают как в лечении, так и в организации повседневной жизни. Кроме того, нужно заниматься переоснащением эндокринологических диспансеров и профильных кабинетов, строить и развивать сети региональных эндокринных центров. Эти задачи отражены в паспорте федерального проекта.

gxpnews