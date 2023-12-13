Минпромторг не поддержал введение акциза на этиловый спирт

Минпромторг не поддержал идею ввести акциз на этиловый спирт. Ранее сообщалось, что Минфин разработал соответствующий законопроект. В случае его принятия изменения вступят в силу не раньше апреля 2024 года.

В Минпромторге не поддерживают введение в России акциза на медицинский спирт. Об этом сообщил на совещании в Совете Федерации директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности ведомства Дмитрий Галкин.

«Акциз не поддерживаем, мы дискуссию ведем с Минфином, <…> полностью понимая и разделяя проблематику нелегального производства спирта», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ходе совещания гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что вопрос введения акциза беспокоит отрасль. По его словам, это может создать новую проблему, которую потом придется решать в оперативном порядке. «Я понимаю, что есть проблема борьбы с нелегальным спиртом, ее надо, безусловно, закрывать, но так, чтобы это не вредило добросовестным производителям», — подчеркнул он.

В июле этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в том числе для нужд медицинской и парфюмерно-косметической отраслей. В начале октября в Минфине сообщили, что ведомство согласно обложить акцизом весь этанол, который производится в стране. У министерства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Но при этом, по мнению Минфина, такая мера не должна привести к росту цен на лекарственные средства со спиртовой основой.

В начале декабря стало известно, что Минфин разработал законопроект о введении акциза на спирт. В случае его принятия изменения вступят в силу не раньше апреля 2024 года. Позднее Матвиенко призвала ускорить внесение проекта об акцизах на медицинский спирт. Она предложила преодолеть лобби производителей этанола.

АФПЕАЭС выступила против введения акциза на этиловый спирт. По мнению компаний, это не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, но вызовет рост цен на ряд фармсубстанций и лекарственных средств. «Опора России» также просит отложить введение акциза на фармсубстанцию этанола. Организация предлагает ужесточить контроль за работой оптового звена, а также создать в СМДЛП механизмы, сигнализирующие о риске утечки этих лекарств из-под контроля.

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок

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