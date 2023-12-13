В правила субсидирования производства высокотехнологичной продукции внесут изменения

В Минпромторге намерены внести изменения в правила предоставления субсидий на производство высокотехнологичной продукции. Результатом ее предоставления станет достижение планового объема экспорта такой продукции в рамках реализации сделок с использованием льготного кредитования ВЭБ.РФ.

Минпромторг предложил внести изменения в правила предоставления субсидий для высокотехнологичной продукции в виде имущественного взноса ‎в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Согласно документу, результатом предоставления субсидии станет достижение планового объема экспорта высокотехнологичной продукции в рамках реализации экспортных проектов (сделок) с использованием льготного кредитования ВЭБ.РФ. Сейчас в правилах указано, что результатом предоставления субсидии является общий объем предоставленного к 2024 году финансирования для производства высокотехнологичной продукции в размере 114,7 млрд руб. накопленным итогом.

Фото: katemangostar/Freepik

Артем Косенок

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