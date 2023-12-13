В инструкцию «Спутника Лайт» внесли изменения

Минздрав одобрил изменения в инструкцию обновленной вакцины для профилактики коронавируса «Спутник Лайт», куда включили данные по обновленному составу. Анализ протективной эффективности проведен на модели инфекции у сирийских хомяков. Результаты клинического исследования ожидаются в конце 2024 года.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом для профилактики COVID-19. В инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата добавили информацию по обновленному составу. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра лекарственных средств.

Согласно данным инструкции по медицинскому применению от 8 декабря 2023 года в раздел «Характеристика» включена информация об изменении состава. В состав обновленного «Спутника Лайт» вошел вариант rAd26-S-XBB-CoV-2 — рекомбинантные аденовирусные частицы, содержащие ген гликопротеина S варианта XBB «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Антигенный состав вакцины изменяется в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ, указано в инструкции.

В документе также указано что, проведен анализ протективной эффективности вакцины «Спутник Лайт» с обновленным составом (XBB) в отношении актуального варианта вируса SARS-Cov-2 (XBB.1.9) на модели инфекции у сирийских хомяков. Выяснилось — вакцина защищает животных от инфекции, на четвертые сутки после заражения снижение вирусной нагрузки в легких вакцинированных животных в сравнении с контрольными животными составило 2,75 lg (более 500 раз).