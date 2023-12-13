FDA одобрило первые методы генного редактирования при серповидно-клеточной анемии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило два метода генного редактирования для пациентов с тяжелой формой серповидно-клеточной анемии. Первый – Casgevy от Vertex Pharmaceuticals и Crispr Therapeutics (exagamglogene autotemcel) – использует инструмент редактирования генов CRISPR, второй – Lyfgenia (lovotibeglogene autotemcel) от bluebird bio – работает с помощью лентивирусного вектора.

Это первые клеточные генные терапии для борьбы с потенциально опасным для жизни заболеванием крови, которым страдают около 100 тысяч человек в США. «Одобрение первой генной терапии [серповидно-клеточной болезни] представляет собой огромный шаг вперед для сообщества [пациентов], которое исторически было обделено вниманием и финансированием», – сказал Роберт Бродски из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в заявлении Американского общества гематологии.

Серповидно-клеточная анемия связана с мутацией в гемоглобине – белке красных кровяных телец, который обеспечивает ткани кислородом. Мутация приводит к тому, что эритроциты приобретают форму серпа или полумесяца, что может ограничивать кровоток и вызывать сильную боль и повреждение органов, известные как вазоокклюзивные события или кризы.

Casgevy

Casgevy использует технологию редактирования генов CRISPR. В основе метода – редактирование клеток костного мозга, что помогает восстановить нормальное производство гемоглобина.

Одобрение FDA основано на данных исследования, которое показало, что 29 из 31 пациента достигли первичной конечной точки испытания: отсутствие тяжелых вазоокклюзивных кризов в течение 12 месяцев. Кроме того, 28 из них достигли двухлетней ремиссии. Генная терапия на основе клеток также повысила уровень фетального и общего гемоглобина.

Ни у кого из пациентов не возникло отказа или отторжения трансплантированного материала. Тем не менее один из испытуемых скончался примерно через девять месяцев после получения инфузии отредактированных клеток. Наиболее распространенные побочные эффекты включали низкое количество тромбоцитов и лейкоцитов, язвы во рту, тошноту, боли в опорно-двигательном аппарате, рвоту и фебрильную нейтропению.

Lyfgenia

Эта генная терапия на основе клеток использует другую технологию – лентивирусный вектор, при котором стволовые клетки пациента генетически модифицируют, чтобы они могли вырабатывать наиболее распространенную форму гемоглобина – HbA.

Одобрение основано на данных двухлетнего исследования, проведенного среди пациентов в возрасте 12-50 лет с серповидно-клеточной болезнью и вазоокклюзивными событиями в анамнезе. В целом 88% пациентов (28 из 32) достигли полного разрешения вазоокклюзивных явлений через 6-18 месяцев после инфузии.

Наиболее распространенными побочными эффектами были стоматит, фебрильная нейтропения, низкий уровень тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов. У некоторых пациентов развился рак крови, и на этикетке Lyfgenia имеется предупреждение о риске.

Напомним: в ноябре 2023 года Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей генную терапию Casgevy для лечения серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии. В стране проживают 15 тысяч человек с серповидно-клеточной анемией и 1000 – с бета-талассемией.

gxpnews