В ВОЗЖ обеспокоены заявлением Вьетнама об экспорте вакцин от африканской чумы свиней

В июле 2023 года Вьетнам впервые в мире разрешил использовать две аттенуированные живые вакцины против африканской чумы свиней (АЧС) и теперь намерен продавать препараты эндемичным странам (Филиппины, Индонезия, Малайзия, Индия, Мьянма). Во Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) эту инициативу не одобрили в связи с недостатком информации о безопасности и эффективности вакцин. Об этом пишет Reuters.

Глава научного отдела ВОЗЖ Грегорио Торрес предупреждает о необходимости проведения дополнительных испытаний вакцин в случае их приобретения у Вьетнама. «Если кто-то выпустит на рынок неоптимальную вакцину, это отразится на всех», – сказал он, отметив, что оценивать вакцины в странах с продолжающимися эпидемиями, таких как Вьетнам, сложнее, поскольку свиньи могут быть заражены аттенуированным вирусом в вакцине наряду с «диким» вирусом.

Производитель одной из одобренных в стране вакцин – AVAC Vietnam – в свою очередь утверждает, что препарат неопасен для животных, так как его действие изучалось в ходе вакцинации свиней в 17 провинциях Вьетнама. Впрочем, генеральный директор компании Нгуен Ван Дьеп отмечает недостаток данных, необходимых для их передачи ВОЗЖ: «Наш продукт безопасен и эффективен, но нам нужно время, чтобы доказать это всем, включая тех, кто проявляет беспокойство». Ежемесячно AVAC Vietnam производит от 2,5 до 5 млн доз вакцины и готов экспортировать до 5 млн доз.

Напомним: страны стремятся разработать и пустить в ход вакцины против АЧС, которая неизлечима и имеет высокий уровень смертности, что приводит к большим потерям для фермерских хозяйств. К примеру, китайские ученые создали несколько потенциальных вакцин, однако ни одна из них пока не получила коммерческого одобрения.

Кроме того, известно, что над ДНК-вакциной против АЧС совместно работают австралийские и американские ученые. Испытания нового препарата пройдут в лабораториях Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии в Джелонге.

gxpnews