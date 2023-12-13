Merck & Co. потерпела неудачу в двух испытаниях Keytruda

Merck & Co. (MSD) сообщила о неудаче при двух исследованиях противоопухолевого препарата Keytruda (пембролизумаб). Американская компания изучала возможности лекарства в борьбе с раком эндометрия и раком легких в случае комбинированной терапии.

Так, экспериментальный иммунотерапевтический анти-TIGIT (белок TIGIT помогает раковым клеткам препятствовать обнаружению иммунной системой) вибостолимаб в комбинации с Keytruda не смог улучшить общую выживаемость пациентов с немелкоклеточным метастазирующим раком легких, не ответивших на предыдущие методы лечения.

Параллельно комбинированная терапия MSD для борьбы с одним из видов рака слизистой оболочки матки – рака эндометрия, разрабатываемая совместно с партнером Eisai, не показала эффективности в ходе испытаний на поздней стадии. В ходе исследований Keytruda применялся совместно с Lenvima. Комбинация Keytruda-Lenvima не смогла задержать прогрессирование рака и продлить жизнь пациенток.

При этом данная комбинация уже одобрена в США и некоторых других странах для лечения рака эндометрия у пациентов, которые ранее получали системную терапию. Полученные новые данные не влияют на утвержденные показания к применению комбинации или другие текущие испытания, заявила MSD.

Ранее в этом году компании-партнеры уже разочаровались в Keytruda-Lenvima, когда тестировали их против рака головы и шеи, а также кожи.

Препарат Keytruda относится к классу лекарств, называемых ингибиторами PD-1, которые работают за счет повышения способности иммунной системы организма обнаруживать опухолевые клетки и бороться с ними. Lenvima от Eisai – ингибитор киназ, который блокирует определенные белки, помогающие раковым клеткам расти и делиться.

Ранее FDA одобрило применение Keytruda на ранних стадиях немелкоклеточного рака легкого у пациентов, у которых опухоль может быть удалена хирургическим путем.

gxpnews