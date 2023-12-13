Назначен и. о. министра здравоохранения Коми

Череда кадровых перестановок в Минздраве Коми началась в мае 2023 года. Тогда министр Игорь Дягилев заявил, что решил уйти служить в зону СВО, причем он не уточнил, планирует ли снова занять пост руководителя профильного ведомства, которое возглавил Вагран Даллакян.

В первых числах ноября СМИ сообщили, что Даллакян попал в реанимацию. Официального подтверждения этих сведений нет, но спустя некоторое время стало известно о назначении исполняющей обязанности главы ведомства. Временным руководителем стала замминистра здравоохранения региона Татьяна Марунич.

Сергей Булатов в 2006 году окончил Кировский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», затем проходил клиническую интернатуру на базе Кировской областной клинической больницы по специальности «акушерство и гинекология». В 2011 году завершил обучение в Вятском госуниверситете по специальности «юриспруденция».

С 2012 по 2018 год Сергей Балатов исполнял обязанности начальника юридического отдела в РКБ Коми, затем в течение двух лет работал заведующим детской поликлиникой сыктывкарской городской больницы. Также с 2012 года занимал различные руководящие должности в медучреждениях Сыктывкара, Усть-Цилемского и Княжпогостского районов.

В декабре 2020 года Сергея Булатова назначили руководителем санатория «Серегова» и его филиалов «Колос» (Киров) и «Северное сияние» (Саки). В сентябре 2021 года его избрали депутатом Совета сельского поселения «Серегово» пятого созыва по Сереговскому десятимандатному избирательному округу №1.

В 2022 году Сергей Булатов занял должность директора АНО «Коми республиканский центр поддержки и развития санаторно-курортной деятельности, охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни», также он руководил Центром обеспечения деятельности Минздрава Коми и работал замруководителя ведомства. Общий стаж работы Булатова в отрасли здравоохранения составляет 15 лет.