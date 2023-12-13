Бывшего главу Депздрава Севастополя приговорили к условному сроку

Решением суда Восканяну назначен также испытательный срок на 5 лет. Кроме того, он на 2 года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления.

Следствие и суд установили, что в 2015 году Восканян, являясь руководителем Депздрава, для освоения бюджетных средств заключил контракт с подрядчиком на поставку, установку и ввод в эксплуатацию МРТ «Престиж-15» производства российского «МиП-Нано». МРТ планировали поставить для нужд городской больницы №1. Общая сумма контракта составила 81 млн рублей: 77 млн рублей из них были направлены из федерального бюджета, а 4 млн рублей – из городского.

Согласно данным прокуратуры, в начале 2016 года Юрий Восканян оплатил подрядчику 81 млн рублей, несмотря на неготовность помещения медучреждения. Уточняется, что глава Депздрава заведомо знал, что условия контракта подрядчиком не выполнены, но подписал акт приема-передачи выполненных работ. В результате в связи с неготовностью помещения оборудование хранили на криоплощадке в Московской области – отгрузили его только в феврале 2017 года, но затем оно вышло из строя из-за нарушения условий хранения. Ущерб оценили в 3 млн рублей.

«Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы Севастополя, использованы неэффективно, пациентам больницы не была оказана на протяжении длительного времени соответствующая медицинская помощь», – заявили в городской прокуратуре.

Обвинительное заключение в отношении Восканяна утверждено в декабре 2022 года.

Юрий Восканян руководил Депздравом Севастополя с 2014 по 2016 год. В начале сентября 2016 года главой ведомства стала Ольга Емельяненко. Спустя почти год она ушла в отставку. Тогда место руководителя занял Антон Бахлыков, который также проработал на должности около года. Ему на смену в августе 2018 года пришел уролог Сергей Шеховцов. После коррупционного скандала, в котором были замешаны его подчиненные, чиновник ушел в отставку. Место директора занял экс-министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов.