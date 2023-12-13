Экс-руководитель Минздрава Удмуртии стала фигуранткой уголовного дела

Управление СК РФ по Удмуртской Республике расследует уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Натальи Якимовой, суд уже отправил ее под домашний арест. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) – Якимова якобы обеспечила заключение более 2,3 тысячи госконтрактов с подконтрольными ее знакомым компаниями на сумму более 1 млрд рублей.
По данным следователей, контракты на поставку медоборудования и препаратов заключались с августа 2022 по сентябрь 2023 года между Минздравом и различными компаниями. В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК провели обыски и изъяли документацию, которая представляет интерес для следствия.
Ни в СК, ни в прокуратуре имя фигурантки дела, а также компаний, с которыми заключались госконтракты, не раскрывают. Известно, что в указанный период Минздравом Удмуртии руководила Наталья Якимова.
Наталья Якимова в феврале 2022 года пришла на работу в Минздрав Удмуртии на должность замминистра – тогда она стала временно исполнять обязанности главы ведомства вместо и. о. министра Елены Сычевой, которую назначили первым замминистра здравоохранения. В августе 2022 Елена Якимова стала и. о. министра здравоохранения региона.
В сентябре 2023 года чиновница оставила пост по собственному желанию в связи с переходом на должность директора Республиканского медицинского колледжа. Руководить министерством стал Сергей Багин.
Источник: СУ СК РФ по Удмуртской Республике
Фото: vk.com/susk18