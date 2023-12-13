«Р-Фарм» займется поставками линейных ускорителей на рынке госзаказа

Тендер на приобретение линейного ускорителя для радиохирургии и лучевой с информационно-управляющей системой и программой для трехмерного дозиметрического планирования лучевой терапии РНЦРР разместил в конце ноября 2023 года. Комиссия подвела итоги конкурса 7 декабря. Компания АО «Р-Фарм законтрактовала производящийся на мощностях дочерней компании «Р-Фарм Венчурс» ООО «Фабрика РТТ» в Дубне Московской области линейный ускоритель Halcyon разработки Varian.

Проект локализации линейных ускорителей Varian «Фабрика радиотерапевтической техники» в ОЭЗ «Дубна» стартовал в 2016 году. Весной 2019 года Фабрика РТТ верифицировала удостоверения на Clinac и Unique в Росздравнадзоре и начала сборку линейных ускорителей. В сентябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации новой версии аппаратов мейджора Halcyon. Осенью 2021 года Фабрика РТТ локализовала производство и получила регудостоверение Росздравнадзора на сборку ускорителей на базе предприятия в ОЭЗ «Дубна», а весной 2022 года получила сертификат СТ-1, подтверждающий выполнение норм локализации. Поставщики этих аппаратов получили преференции на рынке госзаказа.

В мае 2023 года Минторг США ввел экспортный контроль в отношении медоборудования и медизделий, отгружаемых в Россию и Белоруссию. Товары не попали под прямой запрет, однако теперь поставка или реэкспорт медтехники потребуют получения лицензии от американского регулятора – Бюро промышленности и безопасности США (BIS US). В перечень попали в том числе и линейные ускорители.

Как рассказал Vademecum гендиректор ООО «Фабрика РТТ» Андрей Попов, проблем с компонентами для производства ускорителей Halcyon, собираемых в РФ на мощностях «Р-Фарм», в компании не наблюдается: «Бизнес уже адаптировался к работе в новых условиях. Фабрика РТТ выполняет поставки ускорителей по всем заключенным контрактам. В текущих реалиях ситуация осложнилась, в первую очередь в плане логистики, но эти вопросы мы решаем в рабочем порядке». Как сообщили в пресс-службе компании, на практике получение лицензии занимает около около двух-трех месяцев, которые учитываются при сроках поставки при заключении контрактов. «У Фабрики РТТ не было отказов в выдаче лицензий ни при закупках комплектующих для производства аппаратов Halcyon, ни при поставках аппаратов TrueBeam», – заявили в пресс-службе предприятия.

С 2022 года «Фабрика РТТ» поставила более 30 ускорителей в российские медицинские учреждения. До конца 2023 года компания намерена инсталлировать укоритель TrueBeam в онкодиспансере в Омске. В 2024 году компания намерена заключить не менее 10 контрактов на поставку ускорителей Halcyon.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фабрика РТТ» на 95% принадлежит «Р-Фарм Венчурс», еще 5% владеет Андрей Попов. В 2022 году предприятие выручило 3,469 млрд рублей, чистая прибыль составила 472 млн рублей.

Фото: frtt.ru

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