Росстат сообщил о росте цен в ноябре на лекарства и медизделия

Цены на лекарственные средства из Перечня ЖНВЛП выросли в ноябре на 0,4%, а стоимость не относящихся к этому списку препаратов — на 0,9%. Также увеличились цены и на медицинские изделия.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в ноябре.

В ноябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. В том числе на:

синупрет — на 7,3%;

левомеколь и сульфацетамид — на 2,3%;

поливитамины — на 2,0%;

ренгалин — на 1,4%;

нафазолин — на 1,3%;

аллохол, канефрон Н, корвалол, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, эргоферон — на 1,0—1,2%.

В то же время снизились цены на:

мидокалм — на 0,4%;

мирамистин, энтеросгель — на 0,3%;

комбинированные анальгетики — на 0,2%.

Не из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в ноябре подорожал синупрет синупрет 7,3 левомеколь 2,3 поливитамины 2,0 ренгалин 1,4 нафазолин 1,3 мидокалм −0,4 мирамистин −0,3 энтеросгель −0,3 комбинированные анальгетики −0,2

Препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,4%. В том числе речь идет о таких лекарственных средствах, как:

фуросемид — на 1,9%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,7%;

аскорбиновая кислота и панкреатин — на 1,4%;

ингавирин — на 1,0%;

ксилометазолин (галазолин) — на 0,9%;

ацетилцистеин (АЦЦ), глицин, ибупрофен, ксарелто, натрия хлорид, цефтриаксон — на 0,5—0,8%.

При этом снизились цены на:

осельтамивир (номидес) — на 0,8%;

гриппферон — на 0,5%;

азитромицин и бисопролол — на 0,4%;

дротаверин (но-шпа) — на 0,3%.

Из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в ноябре подорожал фуросемид фуросемид 1,9 ацетилсалициловая кислота 1,7 аскорбиновая кислота 1,4 панкреатин 1,4 ингавирин 1,0 ксилометазолин 0,9 осельтамивир −0,8 гриппферон −0,5 азитромицин −0,4 бисопролол −0,4 дротаверин −0,3

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на: термометры медицинские электронные стандартные — на 1,2%; аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,8%; бинты — на 0,7%; корригирующие очки и вату отечественную — на 0,5%; шприцы одноразовые — на 0,4%.