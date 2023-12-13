Росстат сообщил о росте цен в ноябре на лекарства и медизделия

Цены на лекарственные средства из Перечня ЖНВЛП выросли в ноябре на 0,4%, а стоимость не относящихся к этому списку препаратов — на 0,9%. Также увеличились цены и на медицинские изделия.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в ноябре.
В ноябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. В том числе на:
- синупрет — на 7,3%;
- левомеколь и сульфацетамид — на 2,3%;
- поливитамины — на 2,0%;
- ренгалин — на 1,4%;
- нафазолин — на 1,3%;
- аллохол, канефрон Н, корвалол, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, эргоферон — на 1,0—1,2%.
В то же время снизились цены на:
- мидокалм — на 0,4%;
- мирамистин, энтеросгель — на 0,3%;
- комбинированные анальгетики — на 0,2%.
Препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,4%. В том числе речь идет о таких лекарственных средствах, как:
- фуросемид — на 1,9%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,7%;
- аскорбиновая кислота и панкреатин — на 1,4%;
- ингавирин — на 1,0%;
- ксилометазолин (галазолин) — на 0,9%;
- ацетилцистеин (АЦЦ), глицин, ибупрофен, ксарелто, натрия хлорид, цефтриаксон — на 0,5—0,8%.
При этом снизились цены на:
- осельтамивир (номидес) — на 0,8%;
- гриппферон — на 0,5%;
- азитромицин и бисопролол — на 0,4%;
- дротаверин (но-шпа) — на 0,3%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на: термометры медицинские электронные стандартные — на 1,2%; аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,8%; бинты — на 0,7%; корригирующие очки и вату отечественную — на 0,5%; шприцы одноразовые — на 0,4%.