Только треть россиян знает о производственных аптеках

Ipsos составил приблизительный портрет россиянина, который знает о производственных аптеках. Это женщины старше 55 лет, живущие в небольших городах.

Только каждый третий россиянин (36,2%) знает, что такое производственные аптеки. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за III квартал 2023 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»). В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 75 лет из более чем 100 городов России.

Больше всего осведомлены о таких аптеках жители Северо-Западного федерального округа — 43% респондентов, проживающих в этом округе, знают о существовании производственных аптек, Санкт-Петербурга (40,3%), а также Южного и Северо-Кавказского федерального округов (38,9%).

Также был составлен приблизительный портрет человека, знающего о существовании аптек, в которых изготавливают лекарства. В основном это женщины (66,4%). В большей степени слышали о производственных аптеках респонденты в возрасте старше 55 лет — таких 41,4%. Большинство респондентов живет в небольших городах (100—500 тыс.) — 38,8%.

Также у 69,3% опрошенных есть неоконченное высшее, высшее образование или ученая степень. Более половины (65,6%) работает. Как правило, они занимают должности специалистов с высшим образованием или другие неруководящие должности (29,5%). Женаты или замужем 55,5% опрошенных. Ежемесячный доход на члена семьи составляет 26—40 тыс. руб. (29,4%). Большая часть считает, что денег им вполне хватает на крупную бытовую технику, но они не могли бы себе позволить приобрести новую машину.

С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон о производственных аптеках. Аптечные организации теперь могут изготавливать препараты не только из субстанций, но и из готовых лекарственных форм. В конце августа Минздрав утвердил общие фармакопейные статьи. Они включены в Государственную фармакопею XV издания и затрагивают отрасли изготовления лекарственных препаратов в аптечных организациях.

Фото: prostooleh/Freepik

Артем Косенок

pharmvestnik