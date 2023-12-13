Как развивается рынок российских противоопухолевых препаратов

Злокачественные новообразования являются второй по частоте причиной смерти в России. Ежегодно в нашей стране выявляют до 600 тысяч первичных случаев злокачественных новообразований. Причем на протяжении последних лет наблюдается постоянный рост заболеваемости. Рост заболеваемости и цен на импортные препараты с каждым годом увеличивают нагрузку на здравоохранение. В таких условиях расширение ассортимента лекарств российского производства становится особенно актуальным. О возможностях импортозамещения в категории препаратов для лечения рака GxP News рассказали в компании «Фармасинтез-Норд».

Актуальная борьба

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является одной из ведущих причин смерти в мире. В 2020 году такие заболевания унесли жизни почти 10 млн человек. Таким образом, почти каждая шестая зафиксированная в мире смерть происходила из-за онкологических болезней. В структуре смертности населения экономически развитых стран на рак приходится около 20% всех умерших, отмечают эксперты ВОЗ.

В 2022 году, по данным Росстата, от онкологических заболеваний умерло свыше 280 тысяч человек. Ежегодно в стране диагностируют около 600 новых случаев онкоболезней. И в последние годы число выявленных случаев неуклонно растет. Для примера, в 2021 году число учтенных первичных больных в России возросло более чем на 29,4%. По последним данным, у нас в стране онкологические заболевания диагностированы у порядка 4 млн граждан.

Основные причины роста онкологической заболеваемости, по мнению большинства экспертов, связаны с продолжающимся процессом «старения населения» — чем выше продолжительность жизни населения, тем больше вероятность появления рака у пожилых людей. Также на рост выявляемости рака влияет улучшение процесса скрининга и диспансеризации населения. Так, если в 2011 году на I–II стадиях рак выявлялся примерно в 49,7% случаев, то в 2021 году – уже в 57,9%.

Смерть от рака чаще всего примерно вызвана употреблением табака, высоким индексом массы тела, употреблением алкоголя, низким уровнем потребления фруктов и овощей, а также отсутствием физической активности, заявляют эксперты ВОЗ. На эти причины приходится до трети всех смертельных исходов. Вместе с тем многие виды рака излечимы при своевременной постановке диагноза и назначении лечения.

Импортозависимый рынок

Российский рынок противоопухолевых препаратов постоянно развивается. Появляются новые лекарственные средства, проводятся клинические исследования, направленные на улучшение эффективности и безопасности существующих препаратов, рассказали GxP News в АО «Фармасинтез-Норд».

«С завершением пандемии коронавирусной инфекции рынок приобретает более стабильную структуру», — добавили там.

В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, внедрения современных методов диагностики и лечения в практику онкологической службы реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Инструментом достижения поставленных целей являются региональные программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, разработанные в субъектах Российской Федерации. Каждая из региональных программ индивидуальна, подготовлена с учетом эпидемиологических, демографических, социально-экономических и географических особенностей территории.

«Объем госпитальных закупок противоопухолевых лекарственных препаратов занимает лидирующие позиции в структуре отечественного фармацевтического рынка. Особенностью данного рынка является и то, что противоопухолевые препараты закупаются главным образом за счет средств бюджетных учреждений. За 9 месяцев 2023 года объемы госпитальных закупок препаратов в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» составили 108 млрд рублей», — рассказали в «Фармасинтез-Норд».

Стоит отметить, что это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Это связано с изменением структуры закупок в постковидный период, а также с изменением соотношения в натуральных выражениях долей импортных и отечественных противоопухолевых препаратов.

«Тем не менее, импортозависимость российского рынка онкологических препаратов остается очевидным фактом. Отток зарубежных компаний на фоне мировой политико-экономической обстановки в этом сегменте, по сравнению с другими нозологиями, был наименьшим. Сейчас значительная часть востребованных инновационных высокотехнологичных препаратов находится под патентной защитой и вне конкуренции. Это определяет высокие цены импортных противоопухолевых препаратов», — отметил генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников.

Около 78% затрат на закупку приходится на две группы препаратов – моноклональные антитела (около 54% по итогам 6 мес. 2022 года) и ингибиторы протеинкиназ (24%).

Рост отечественного производства

Тем не менее, объем рынка отечественных противоопухолевых препаратов в натуральном выражении стремительно растет, и среди российских производителей «Фармасинтез-Норд» занимает здесь лидирующие позиции. В 2022 году «Фармасинтез-Норд» занял 3-е место в рейтинге по объему закупок в упаковках.

Некоторые инновационные препараты импортного производства могут быть недоступны или ограниченно доступны для многих пациентов из-за высокой стоимости. Это на текущий момент существенная проблема в обеспечении лекарственными средствами, отметил Михаил Квасников.

«На сегодняшний день мы одни из лидеров по производству противоопухолевых препаратов. Каждая третья упаковка препарата для лечения онкологии, назначаемая врачом у нас в стране, выпускается на «Фармасинтез-Норд». Мы не можем повлиять на рост заболеваемости. Но мы производим качественные и эффективные препараты для российских пациентов. А значит, снижаем вероятность рецидивов заболевания при полноценном лечении и делаем доступным лечение отечественными препаратами уже ранних стадиях», — подчеркнул он.

На сегодняшний день в портфеле «Фармасинтез-Норд» 45 торговых наименований противоопухолевых препаратов, в т.ч. из перечня высокозатратных нозологий «14-ВЗН». Это полные аналоги зарубежных противоопухолевых средств. В портфеле компании есть препараты для химио-, гормоно- и таргетной терапии онкологических заболеваний. 99% выпускаемых препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России.

Одна из основных задач компании — полное импортозамещение зарубежных лекарственных препаратов для лечения онкологии. «Мы будем и дальше расширять наш портфель аналогов зарубежных противоопухолевых средств. Также мы активно работаем над разработкой собственных препаратов для лечения онкологии», — заключил Михаил Квасников. Это сделает терапию против рака более доступной для пациентов, что позволит спасти множество жизней, полагают в компании.

gxpnews