Аптечному бизнесу стала доступна онлайн-услуга по проверке цен на лекарства

Московская цифровая платформа «Открытый контроль» пополнилась пятью новыми онлайн-калькуляторами для бизнеса, которые подсчитывают вероятность допуска нарушений. Одна из этих услуг – контроль цен на лекарства – предназначена для игроков аптечного рынка. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

Остальные онлайн-калькуляторы касаются контроля за обращением с животными, продажей алкогольной продукции, квотированием рабочих мест для молодежи и инвалидов. Заполнив короткую анкету, московские предприниматели могут оценить соответствие своего бизнеса обязательным требованиям.

«Предпринимателям предлагается пройти анонимный опрос – по его результатам они получат рекомендации по устранению возможных нарушений. В дальнейшем мы будем расширять практику применения онлайн-калькулятора на другие сферы. Так предприниматели смогут самостоятельно выявлять риски нарушений на ранней стадии», – приводятся в сообщении слова начальника Главконтроля Евгений Данчиков.

gxpnews