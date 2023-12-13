В РФ наладят выпуск ЛП от миодистрофии Дюшенна – уже готова фармсубстанция

В ФМБА России в 2024 году намерены создать на территории страны производство препарата с действующим веществом аталурен, которое применяется для борьбы с миодистрофией Дюшенна. На данный момент уже наработан образец фармацевтической субстанции, рассказал начальник управления организации научных исследований агентства Игорь Берзин в ходе совещания в Совете Федерации.

Согласно его выступлению, ФМБА взяло курс на разработку сложных препаратов-дженериков для нужд государственного фонда «Круг добра», спонсирующего лечение детей с орфанными заболеваниями. При этом стоимость российских аналогов может быть ниже на 20-25% по сравнению с зарубежными референтными лекарствами.

«По результатам совместной проработки с фондом „Круг добра” определен перечень лекарственных препаратов для обеспечения нужд фонда», – дополнил Берзин, уточнив, что речь идет о производстве по полному циклу. Какие еще лекарства вошли в список, он не сказал.

В настоящее время на попечении фонда «Круг добра» 387 детей с миодистрофией Дюшенна, для них закупают четыре препарата патогенетической терапии с доказанной эффективностью и безопасностью: аталурен, вилтоларсен, голодирсен, этеплирсен и один вид технического средства реабилитации – динамический параподиум.

Ранее в ФМБА заявили о готовности наладить выпуск препарата для борьбы со спинальной мышечной атрофией. «В нашем ФГУП ФМБА сказали: „Легко”», – говорила в 2022 году глава агентства Вероника Скворцова.

gxpnews