Pfizer получила одобрение на сделку с Seagen на $43 млрд

Вместе с интеграцией с Seagen Pfizer создаст обособленное онкологическое подразделение.

Pfizer начала предварительные переговоры о приобретении американской Seagen, занимающейся разработкой и коммерциализацией инновационных методов лечения рака на основе моноклональных антител, в феврале 2023 года. На тот период сделку оценили выше рыночной стоимости, то есть более чем в $30 млрд.

В марте стороны договорились о покупке. Новая сумма сделки составила $43 млрд – по $229 за акцию.

Комитет ЕС по вопросам слияния юрлиц в корпоративной структуре и Федеральная торговая комиссия (FTC) начали проверку сделки в контексте соблюдения антимонопольного законодательства. Впоследствии, чтобы устранить опасения FTC, Pfizer передала права на роялти от продажи препарата Бавенсио (авелумаб) Американской ассоциации по борьбе с раком (AACR).