За нарушения при обращении с биометрическими персональными данными увеличили штрафы

Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. В частности, для юридических лиц они составят до 700 тыс. руб., за повторные нарушения — до 1,5 млн руб.

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Такой документ № 589-ФЗ от 12.12.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, были увеличены штрафы за обработку персональных данных без согласия в письменной форме либо с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в такое согласие. Так, наказывать будут:

физических лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (ранее — от 6 тыс. до 10 тыс. руб.);

должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (от 20 тыс. до 40 тыс. руб.);

юридических лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. руб. (от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

В случае повторного совершения правонарушения размер штрафа вырастет у:

физических лиц — с 20 тыс. до 30 тыс. руб.;

должностных лиц — со 100 тыс. до 500 тыс. руб.;

ИП — с 300 тыс. до 1 млн руб.;

юрлиц — с 500 тыс. до 1,5 млн руб.

В начале декабря в Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Сейчас компании, допустившие утечки персональных данных, наказываются максимальным штрафом до 100 тыс. руб. При этом указанный размер штрафа не соразмерен с возможными последствиями от произошедших утечек, говорится в пояснительной записке к документу.

Поэтому сенаторы и депутаты в зависимости от объема утекшей информации предлагают установить градацию ответственности. Например, штраф за утечку больше 100 тыс. записей может составить 15 млн руб. Если же нарушение было повторно, то штраф для компаний может составить 0,1—3% совокупного размера суммы выручки за предшествующий год, но не меньше 20 млн руб. и не больше 500 млн руб.

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Артем Косенок

pharmvestnik