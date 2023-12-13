Суд начал рассматривать дело экс-чиновниц Колотиловой и Покидышевой

Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении экс-чиновниц Минпромторга Ольги Колотиловой и Ольги Покидышевой. Одного из фигурантов дела признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к четырем годам пяти месяцам колонии.

Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении экс-руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Об этом пишет «Коммерсантъ». Их подозревают в хищении 450 млн руб., выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020».

По делу также был вынесен первый приговор. Совладелец компании «Фармдискавери» Владимир Новаковский был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорен к четырем годам пяти месяцам колонии общего режима. Наказание ему отбывать не придется, так как этот срок он отсидел во время расследования. До вступления приговора в законную силу бизнесмена отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.