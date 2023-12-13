RNC Pharma представила ТОР20 компаний фармрозницы в e-com

Аналитическая компания RNC Pharma представила ТОР20 компаний сегмента e-com российской розницы. Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента с начала года достиг 236,6 млрд руб. Динамика относительно аналогичного периода прошлого года достигала 10,9%.

Суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам I—III кварталов 2023 года достиг 236,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года достигала 10,9%. Это заметно выше, чем средняя динамика по российской фармрознице, которая показала прирост на уровне 7,1% с учетом нелекарственного ассортимента. Но все же общие темпы развития в текущем году почти в пять раз ниже, чем год назад, замедление динамики ощущается также и по сравнению с результатами I—II кварталов 2023 года. Такие данные приводят в аналитической компании RNC Pharma.

Общая выручка организаций, входящих в ТОР20 по итогам анализируемого периода, достигла 213,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 90,2%. При этом аналитики констатируют заметный рост уровня концентрации в онлайн-канале: доля крупнейших игроков за минувший год выросла на 3,1%. Причины связаны с достаточно высокой динамикой, которую показывают большинство топовых компаний: так, совокупно по ТОР20 прирост был зафиксирован на уровне 14,8%. При этом только шесть компаний из двадцати демонстрировали динамику меньше средних показателей по каналу e-com и из них всего три игрока показали снижение общего объема выручки относительно I—III кварталов 2022 года.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики в ТОР20 компаний вновь стала сеть «Алое». В анализируемом периоде продажи организации в рамках сегмента e-com выросли в 4,6 раза. Но тут, конечно, надо иметь в виду, что организация растет со сравнительно низкой базы. Второй результат в топе показывает «Апрель» (+62%), сопоставимыми темпами наращивали выручку также сети «Социальная аптека» (59%) и «Ютека» (57%). Хотелось бы также обратить внимание на результаты компаний «Ригла» (27%) и «Еаптека» (17%), для топовых игроков это очень серьезный результат, к тому же при определенных условиях здесь вполне может развернуться борьба за второе место в рейтинговой таблице.

Худший результат с точки зрения прироста продаж по итогам I—III кварталов 2023 года продемонстрировала АСНА: за год выручка в онлайн-канале сократилась на 9%. Пока не смогла выйти в плюс и «Аптека.ру» — абсолютный лидер рейтинговой таблицы в анализируемом периоде продал на 4% меньше, чем в I—III кварталах 2022 года. Примерно такой же результат показала «Планета здоровья» (-4%).

Сегмент доставки ЛП (без учета бронирования с последующим самовывозом) по итогам I—III кварталов 2023 года глобального развития не получил: несмотря на формально продолжающийся эксперимент, транзакции, связанные с доставкой Rx-ассортимента, носят абсолютно единичный характер. Значимые изменения тут возможны только в случае переформатирования проходящего пилотного проекта. Понимание необходимости подобных корректировок в законотворческой среде присутствует, в частности в октябре 2023 года группа депутатов Госдумы даже направила письмо в правительство с предложениями по расширению списка пилотных регионов и возможностью включения в дистанционную торговлю льготных препаратов, которые пациенты получают за счет бюджетных средств.

Продажи ОТС-препаратов с доставкой в I—III кварталах 2023 года демонстрируют рост на 16% в отношении денежного объема и порядка 26% в натуральном выражении, но суммарная доля таких операций в общем объеме российского фармритейла не превышает 0,4%. К тому же в онлайн-канале довольно отчетливо наблюдаются признаки ценовой войны: скажем, показатель инфляции тут в I—III кварталах 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года составил всего 3,8%, притом что официальный показатель по всему рынку, по данным Росстата, за период приближался к 5,6%.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—III кварталов 2023 года

№ Компания* Центральный офис Объем валовых продаж e-com в 1-3 кв. 2023, млрд руб. Прирост продаж относительно 1-3 кв. 2022, %, руб. Доля1 на розничном-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 1-3 кв. 2023, %, руб. 1 Аптека.Ру Новосибирск 51,8 -4 3,7 2 Ригла Москва 22,4 27 1,6 3 Еаптека2 Москва 20,6 17 1,5 4 Апрель Краснодар 15,7 62 1,1 5 Неофарм2 Москва 13,5 42 1,0 6 Здравсити Москва 11,5 14 0,8 7 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2 Москва 10,9 20 0,8 8 АСНА2 Москва 10,0 -9 0,7 9 ИРИС Москва 9,5 8 0,7 10 Ютека Москва 9,3 57 0,7 11 Фармленд Уфа 6,5 31 0,5 12 Аптечная сеть 36,6 Москва 5,8 8 0,4 13 Здоров.ру Москва 5,5 12 0,4 14 Вита (Самара)2 Самара 5,2 14 0,4 15 Планета здоровья2 Пермь 4,3 -4 0,3 16 Монастырев.рф Владивосток 4,3 7 0,3 17 Имплозия2 Самара 3,4 31 0,2 18 Алоэ (Ранее Эдифарм) С.-Петербург 1,8 366 0,1 19 ОЗОН3 Москва 1,0 — 0,1 20 Социальная Аптека2 Ростов-На-Дону 0,4 59 0,03 1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ 2 — экспертная оценка 3 — экспертная оценка, учитывался оборот только лекарственного ассортимента Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей Фото: Freepik

Артем Косенок

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