Исследование: отмена приема ЛП от ожирения вызвала набор веса

The Journal of the American Medical Association (JAMA) опубликовал исследование, авторы которого утверждают, что отмена инъекций тирзепатида (Mounjaro, Zepbound), предназначенного для борьбы с ожирением, зачастую влечет набор веса, потерянного в ходе приема. Так, 14% испытуемых значительно прибавили в весе примерно через год после восьмимесячного курса.

В то же время те, кто продолжил лечение, за 52 недели снизили вес еще на 5,5%. За весь период лечения, составивший 88 недель, пациенты, продолжавшие принимать препарат, потеряли 25,3% от начального веса. У пациентов, которые перешли на плацебо через 56 недель, общее снижение веса составило 9,9% за весь период исследования. Акции компании Eli Lilly, производящей тирзепатид, упали более чем на 4% на фоне этих данных.

Ранее аналитики заявляли, что пациентам необходимо продолжать терапию препаратами GLP-1, к которым относятся вышеназванные лекарства, в течение более длительного времени, чтобы избежать обратного эффекта.

Напомним: Mounjaro и Zepbound имеют одно и то же МНН, однако первый предназначен для лечения диабета, а второй – ожирения. При этом Mounjaro, равно как и противодиабетический Ozempic от Novo Nordisk, применяется в том числе офф-лейбл для борьбы с лишним весом.

Zepbound одобрен в США и Великобритании осенью 2023 года, Mounjaro – в мае 2022 года. Одобрение Zepbound в США подкреплено результатами двух исследований третьей фазы, в которых приняли участие 2539 пациентов, весивших в среднем 230 кг. При максимальной дозе тирзепатида (15 мг) пациенты потеряли в среднем 48 кг за 72 недели. Те, кто принимал наименьшую дозу (5 мг), потеряли в среднем 34 кг.

gxpnews