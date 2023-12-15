Sanofi разорвала сделку с Maze из-за судебного иска антимонопольного органа США

FTC выступила против реализации сделки Sanofi и Maze Therapeutics о приобретении прав на препарат от болезни Помпе. В ответ на это Sanofi объявила о разрыве соглашения, подчеркнув, что подобные действия антимонопольного органа тормозят прогресс в создании новых лекарств.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о намерении воспрепятствовать реализации соглашения между компаниями Sanofi и Maze Therapeutics о приобретении прав на препарат от болезни Помпе. Комиссия обратилась в федеральный суд. По утверждению антимонопольного органа, сделка приведет к «вытеснению с рынка появляющегося конкурента, готового оспорить монополию Sanofi на рынке лекарственных средств для лечения болезни Помпе».

Maze Therapeutics и Sanofi подписали соглашение в мае этого года. Сумма сделки составила 750 млн долл. По ее условиям французский производитель получал права на препарат MZE001 для лечения болезни Помпе. Это наследственное заболевание, связанное с дефицитом фермента кислой мальтазы (кислой альфа-глюкозидазы). Его недостаток приводит к накоплению гликогена, который повреждает мышцы и нервные клетки.

Sanofi является монополистом на рынке препаратов от болезни Помпе в США. Курс годовой терапии обходится пациентам в несколько сотен тысяч долларов. Лекарственное средство вводится внутривенно раз в две недели. Портфель препаратов Sanofi для лечения болезни Помпе включает Lumizyme (alglucosidase alfa) и Nexviazyme (avalglucosidase alfa-ngpt). Оба лекарственных средства получили одобрение от FDA.

Препарат от Maze Therapeutics выпускается в форме таблеток, которые принимаются два раза в день. Пероральный прием более привычен и удобен для пациентов, что могло бы стать конкурентным преимуществом лекарства.

Sanofi опубликовала свое ответное обращение, в котором выражает несогласие с позицией FTC. По мнению производителя, подобные действия препятствуют прогрессу в области развития методов лечения различных заболеваний. В связи с этим компания решила расторгнуть соглашение с Maze.

Под руководством главы FTC Лины Хан антимонопольный орган принял более агрессивную позицию в отношении слияний, особенно в фармацевтической отрасли. Ранее в этом году FTC предприняла попытку сорвать сделку Amgen по приобретению Horizon Therapeutics. Позднее комиссия все же одобрила реализацию соглашения, в результате чего сделка на сумму 27,8 млрд долл. была закрыта.

Владимир Заболотских

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