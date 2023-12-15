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В «Биннофарм Групп» назначен новый корпоративный директор по производственной деятельности

Анатолий Ягленко

Анатолий Ягленко назначен на должность корпоративного директора по производственной деятельности «Биннофарм Групп». Ранее он занимал пост исполнительного директора АО «Биннофарм» в Зеленограде.

Должность корпоративного директора по производственной деятельности компании «Биннофарм Групп» занял Анатолий Ягленко. Он был назначен на этот пост 6 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

В его новые функциональные обязанности входит оперативное управление пятью предприятиями «Биннофарм Групп», разработка стратегии развития производственных активов, управление инвестиционными производственными проектами и внедрение новых технологий.

Ягленко окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и получил степень МВА в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Имеет обширную экспертизу и управленческий опыт в области фармацевтического производства: занимал должность директора по производству ЗАО «Вертекс», ПАО «Валента Фарм» и директора департамента ЗАО «Биокад».

С 2021 года Ягленко занимал должность исполнительного директора, входящего в состав «Биннофарм Групп», АО «Биннофарм» в Зеленограде.
Фото: «Биннофарм»

Артем Косенок
pharmvestnik

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14 декабря, 2023 | Просмотров: 89