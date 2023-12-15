Иранский противодиабетический ЛП на основе лираглутида проходит КИ в России

На российском рынке может появиться препарат «Лираглутид» (с одноименным действующим веществом) иранской группы компаний CinnaGen, предназначенный для борьбы с диабетом и лишним весом. В настоящее время разработка испытывается на базе петербургского Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой.

Клинические испытания начались в ноябре, а закончиться должны в октябре 2024 года. В них участвуют 60 взрослых добровольцев. «В случае с лираглутидом мы поняли, что этого продукта остро не хватает в России. И поскольку мы считаем, что никакая политическая ситуация не может ограничивать доступ пациентов к терапевтическим товарам, мы разработали план срочных действий по регистрации [его в России] и поставкам этого продукта в нынешнее беспрецедентное время», – сообщила в интервью Forbes основательница и председатель совета директоров CinnaGen Халех Хамедифар.

По ее мнению, иранский препарат может заменить ЛС датской Novo Nordisk «Виктоза» и «Саксенда», также содержащие лираглутид и снижающие концентрацию глюкозы в крови, при этом способствуя уменьшению веса. Аналогичным образом действует «Оземпик» (семаглутид, Novo Nordisk) и «Трулисити» (дулаглутид, Eli Lilly). По словам Хамедифар, ее «группа компаний присутствует на российском рынке уже более 10 лет». Но пока в стране одобрен только один препарат CinnaGen – «СинноВекс» (интерферон бета-1), предназначенный для лечения рассеянного склероза.

Напомним: российские фармпроизводители на фоне ухода с российского рынка зарубежных препаратов от диабета и ожирения тоже подключились к разработке аналогов. В октябре Минздрав РФ выдал «Герофарму» регистрационное удостоверение на «Семавик» (семаглутид), однако появиться в обращении препарат сможет лишь с истечением патента на оригинальный «Оземпик» либо путем принудительного лицензирования.

Также в октябре регудостоверение на «Квинлиро» (лираглутид) получил «Промомед», а параллельно на рынке появился ее препарат «Энлигрия» – также на основе лираглутида.

gxpnews