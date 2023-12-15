В США одобрили «домашний» набор для искусственного оплодотворения

FDA впервые выдало разрешение на безрецептурный набор компании Mosie Baby для искусственного оплодотворение с помощью интравагинальной инсеминации. В комплекте – два шприца и две емкости для свежей или замороженной спермы. Регулятор отмечает, что набор эквивалентен комплекту для клинического применения, притом что стоимость набора Mosie Baby Kit составляет $130, а медицинская услуга – примерно $1000. Об этом сообщает Bloomberg.

Mosie Baby Kit будет полезен, когда половой акт невозможен или не приводит к оплодотворению. В Mosie Baby надеются, что их комплект станет первым шагом в лечении проблем с зачатием, в частности предшествующим внутриматочной инсеминации, сопровождающейся приемом лекарств.

Эффективность этого набора не изучалась, но несколько небольших исследований показали, что домашняя интравагинальная инсеминация может быть эффективным и простым способом зачать ребенка для пар, страдающих сексуальной дисфункцией. Как утверждают в компании, на сегодняшний день ее наборы помогли более чем 100 тысячам семей зачать ребенка.

Тем не менее руководитель программы по лечению бесплодия в медицинском центре Колумбийского университета имени Ирвинга Зев Уильямс советует не использовать набор до консультации с врачом, так как в любом случае необходимо определить причину бесплодия. Если, например, у женщины заблокированы фаллопиевы трубы, применение Mosie Baby Kit не принесет результата.

Mosie Baby работает на рынке с 2015 года, но в 2020 году FDA направило компании предупредительное письмо, в котором сообщило, что домашние наборы для искусственного оплодотворения должны быть разрешены как медицинские устройства класса II. В июне FDA одобрило Ferti-Lily, домашний набор для искусственного оплодотворения, в котором используется цервикальная чашка.

gxpnews