В 2024 году бюджет Москвы на обеспечение диабетиков медизделиями расширят

Столичные власти заявили о планах по расширению бюджета Москвы на обеспечение лиц с диабетом сенсорами и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы. Сейчас для льготников доступны несколько профильных программ, которые постепенно расширяются, отметила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Так, по ее словам, в 2022 году расширилась программа поддержки детей с диабетом первого типа – медизделия смогли получить больше пациентов. «В 2023 году мы закупили более 116 тысяч датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Сегодня почти 5000 детей и подростков младше 18 лет бесплатно получили специальные медизделия на общую сумму более 458 млн рублей», – рассказала она.

Такие устройства применяются для безболезненного круглосуточного мониторинга глюкозы. Датчик работает непрерывно с помощью подкожных сенсоров, что избавляет от необходимости делать регулярные проколы для измерения уровня глюкозы.

Ранее сообщалось, что правительство направит регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение детей портативными системами мониторинга глюкозы. Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. «До сих пор обеспечение детей портативными системами шло исключительно за счет региональных бюджетов, что влияло на их доступность», – говорится в сообщении правительства.

gxpnews