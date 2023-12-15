В РФ разработали протез с микропроцессором, способный держать заряд 10 дней

Московское производственное объединение «Металлист» Госкорпорации «Ростех» разработало бионический коленный модуль со встроенным микропроцессором, который способен работать от одной зарядки 10 дней. Как отметили в «Ростехе», на сегодняшний день такой запас недостижим для аналогичных изделий. В серийное производство новый модуль будет запущен после завершающих испытаний в I квартале 2024 года.

Бионический коленный модуль, получивший название «Комета», предназначен для пользователей протезов со средним и высоким уровнем двигательной активности. В него встроен микропроцессор, который отвечает за сбор и обработку данных в режиме реального времени со скоростью более тысячи раз в секунду. Нейросеть предсказывает ритм и рисунок ходьбы, что позволяет использовать протез в различных вариантах, вплоть до бега.

При создания корпуса применяется уникальный отечественный сплав РС-553. «Ранее продукция поступала из-за рубежа. Сейчас комплектующие для протезов мы производим на предприятиях «Ростеха», успешно выполняя мероприятия по импортозамещению», – отметил заместитель генерального директора «Ростеха» Максим Выборных. Он добавил, что изделия «Ростеха», в том числе не имеющие российских аналогов, сопоставимы с лучшими иностранными образцами и оптимальны по соотношению цены и качества.

Ранее в «Ростехе» рассказали о клинической апробации комплекса для неинвазивного удаления опухолей при помощи ультразвука. Этот метод считается одним из самых безопасных в мире, так как не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарств.

gxpnews